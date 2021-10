El primer disco de Los Blops llega a plataformas y se reedita en vinilo

A poco más de medio siglo de su lanzamiento, el primer disco publicado por los Blops, uno de los grandes clásicos del rock y de la música popular chilena, llega por primera vez a plataformas digitales y se reedita con copias físicas, como parte de un trabajo de rescate a cargo de los propios integrantes del quinteto.

“Debut de la banda de folk / rock experimental en los revolucionarios finales de los 60 en Chile. Remasterizado a partir del prensaje original y autorizado por los músicos fundadores, esta edición también cuenta con el arte del disco original y material inédito actualizado por el diseñador Antonio Larrea”, detalla la información del sello BYM Records.

Gracias a esta iniciativa, el primero de los tres LP oficiales que editó el quinteto -integrado por ese entonces por Eduardo Gatti, Juan Pablo Orrego, Julio Villalobos, Juan Contreras y Sergio Bezard- entre 1964 y 1974, debuta hoy en plataformas como Spotify y Deezer, donde hasta ahora no estaba disponible y sólo se podían encontrar algunas versiones sueltas de la discografía de la banda.

Además, el 3 de noviembre se fijó como fecha formal de lanzamiento de la edición aniversario del álbum, que se publicará con copias en vinilo remasterizadas, en un evento en el Centro Arte Alameda (sala CEINA, Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile) .

En esa actividad, con cupos limitados, participarán Gatti y Orrego, además del ex manager del grupo, Alfredo Saint Jean, y el diseñador Antonio Larrea.

Tras una grabación que estuvo al borde del naufragio debido a las presiones que enfrentaron los Blops por parte de Dicap -sólo resueltas una vez que Víctor Jara intercedió por el grupo-, el quinteto logró entrar al estudio en 1970 y registró sus primeras nueve canciones en sólo doce horas .

Allí surgió otro problema: “El ingeniero tomó los tiempos y nos dijo que un lado del LP iba a quedar con menos minutos de los que la industria aceptaba, que necesitábamos otra canción. Todos me miraron, porque sabían que tenía una guardada debajo del poncho que no había querido mostrar porque no estaba muy seguro de ella”, contó el propio Gatti a Culto sobre la azarosa inclusión de su tema Los momentos en el LP, que terminaría siendo el gran himno del disco y de la banda.

El tracklist completo del disco es el siguiente:

1. Barroquita

2. Los Momentos

3. La Muerte del Rey

4. Niebla

5. Vértigo

6. La Mañana y el Jardín

7. Santiago Oscurece el Pelo en el Agua

8. Patita

9. Atlántico

10. Maquinaria