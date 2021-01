El vuelo continental de Eduardo Gatti y Los momentos

La familia Gatti parece llevar en la sangre lo de trabajar en silencio y sacar conejos del sombrero. Hace medio siglo, cuando Los Blops entraron al estudio del sello Dicap para grabar su primer disco y vieron que con su repertorio no alcanzaban a dar con el minutaje mínimo que requería el long play, un veinteañero Eduardo Gatti sorprendió hasta a sus compañeros cuando decidió que era el momento de presentar aquella composición que había compuesto meses antes en París, producto de una decepción amorosa.

“Los momentos” se grabó casi sin ensayos previos y, pese a que entró a última hora y casi por accidente, se terminó transformando en el gran clásico del grupo, en la obra cumbre de su autor y en un himno de una época que ha trascendido generaciones en el país.

A 50 años de su lanzamiento, la canción sirvió de excusa para que Manuel Gatti (36), hijo de Eduardo y también cantautor, sorprendiera de vuelta a su padre, cuando la noche del pasado 24 de diciembre abrió su computador en plena víspera navideña para mostrarle el resultado de lo que venía trabajando a en secreto hace más de dos meses: una emotiva y lograda reversión de “Los momentos” a cargo de destacados artistas chilenos y extranjeros y grabada desde sus respectivos encierros.

“Esa fue la primera vez que supe qué es lo que realmente estaba haciendo (mi hijo). Para mí fue un regalo de Navidad maravilloso y muy emocionante, con tantos amigos músicos. Una sorpresa total”, cuenta Eduardo Gatti sobre el homenaje, en el que participaron todos sus hijos y también amigos y compañeros de oficio, como el trovador cubano Pablo Milanés; el cantautor argentino y fundador de Sui Generis, Nito Mestre, además de las voces de artistas chilenos como Manuel García, Nano Stern, Cecilia Echenique, Luis Le-Bert y Magdalena Matthey.

A ellos se sumaron también los hermanos Mauricio y Francisco Durán en guitarras y lap steel, Ángela Acuña (cello), Daniella Rivera (violín) y Nelson Arriagada (contrabajo), además del multiinstrumentista Cuti Aste -quien también se encargó de los arreglos de cuerdas- y el propio Manuel Gatti en la guitarra acústica. Todos como parte de una gran orquesta pandémica y virtual, saludando a uno de los grandes clásicos de la música nacional y sincronizados en un video que se lanza hoy al público.

Un tributo que se suma a otros que ha recibido el tema y su autor en su aniversario 50, como el que se encuentra hoy en exposición en la Corporación Cultural de Las Condes (“50 Momentos. Una canción”), a cargo de medio centenar de artistas visuales.

“Eduardo es un clásico absoluto. Cuando voy a Chile con él es como andar con Paul McCartney. Y es un placer estar al lado de alguien que es amigo y es tan respetado”, comenta desde su casa en Argentina Nito Mestre, uno de los músicos más cercanos a Gatti, con quien se conoció en el sur del país en 1985 y desde entonces ha compartido grabaciones, discos en conjunto (Entrada de locos, 1986) y distintos períodos de vacaciones en familia en sus respectivas casas.

De hecho, Mestre, quien durante 2020 estuvo a su vez celebrando por streaming los 45 años del legendario “Adiós Sui Generis”, es junto a Milanés uno de los artistas extranjeros que alguna vez han versionado “Los momentos”. En su caso fue para el disco solista “Colores puros” (1999), para el que creó el arreglo de flauta traversa que también da inicio a esta nueva versión de aniversario de la obra cumbre de su amigo.

“Que le hayan hecho este regalo me parece lo mejor para la música y para la gente de Chile. Yo creo que esto va a trascender a otros lugares, subirse a redes más multitudinarias y mucha gente va a ir a investigar las grabaciones originales de Eduardo y todo lo que se merece él, que le ha dado tanto a Chile”, dice.

Sobre la participación de Milanés, Gatti explica: “Con Pablo tenemos una amistad bastante larga también. Obviamente que nos vemos mucho menos que con Nito, porque estamos muy lejos, él no viene tanto a Chile tampoco. Pero nos conocemos hace muchos años, hay una relación bastante cercana y él también interpreta ‘Los momentos’ en sus recitales”.

“Para mí es un honor (participar de esto), por varios motivos”, complementa Mestre, quien sitúa a “Los momentos” a la altura de otros grandes clásicos de la música popular. “El otro día estaba viendo una película de Elton John y de cuando compuso ‘Your song’, que es de los primeros temas más conocidos de él. Y automáticamente me acordé de ‘Los momentos’, que es un temazo, un tema inalterable, porque uno puede escuchar en toda su vida montones de canciones, pero cuando escuchas un tema cuya armonía, letra y melodía, tiene una profundidad y un criterio, que lo puedes tocar con guitarra sola o con orquesta.. lo comparo con ‘Your song’ porque es un tema clásico, de esos que no se suelen hacer a cada rato”.

Sobre la vigencia de su gran clásico, Gatti agrega: “Yo creo que se está apreciando, con perspectiva de 50 o 60 años, lo que pasó realmente en los 60 y 70, que fue un periodo único en la música. Todo lo que hubo en ese tiempo, no solo en EE.UU. e Inglaterra si no que en el mundo, con Sui Generis, con Congreso, Los Jaivas, los Blops... fue un despertar y un florecimiento de la música que fue único y que no se ha repetido en la historia. A lo mejor se repite algún día, pero creo que van a pasar bastantes años antes que pase un fenómeno tan fuerte como fue ese”.

“Tenemos como otro público nuevo. Entre esto de ‘Los momentos’, lo que está pasando en Netflix con el ‘Rompan todo’ y sus distintas opiniones. Como dijo el productor Billy Bond, la cosa es que nos está viendo mucha más gente que la que nos veía antes. La historia es tan grande que todavía queda mucho por contar. Y nosotros estamos acá totalmente vigentes y seguimos molestando”, cierra Mestre.

El video de “Los momentos 50 años” en este link.