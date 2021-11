Escucha el mixtape de Cristián Heyne “que no sirve para fiestas” e incluye track inédito de Christianes

Este martes, en su capítulo del podcast de la SCD llamado Chile Suena Bien, el reputado productor Cristián Heyne optó por lanzar un mixtape que tituló: Música que no sirve para fiestas. En el audio, mezcló canciones de artistas como Violeta Parra, Jorge González, Gepe y Camila Moreno.

Incluso, metió Luz, un demo de Christanes, la banda que integró en los años 90 y que había permanecido hasta hoy guardada entre sus archivos.

“Cuando me ofrecieron hacer el podcast no me parecía muy atractiva la idea de poner una canción tras otra y ponerme a hablar yo, entonces preferí tomar canciones, pero intervenirlas. Es una forma que al parecer me entretiene. Tengo hartas cosas así, de Charly García, de Velvet Underground, pero como ahora estaba el pie forzado de hacerlo con música chilena, elegí canciones que me parecieran removedoras por su emotividad”, señala Heyne en un comunicado del ente gremial musical.

Heyne cuenta Luz trata de un demo registrado en la primera etapa del grupo, en una fecha que estima puede ser fines de 1992.

“Entonces cantaba otra persona, Juan Carlos Oyarzún, que era estudiante de arte. En un momento ya no seguimos trabajando y se dio la oportunidad de que cantara Evelyn (Fuentes), que era la polola de Christian (Arenas). Ella era bailarina, no sabíamos si cantaba bien, y recuerdo que esa grabación es la primera que me mandó Christian, de una canción que él estaba haciendo y que grabó con ella. Éramos chicos, teníamos 20 años, y me la mandó como una primera muestra de hacia dónde podía ir el sonido de Christianes”, agrega.

Escucha el mixtape a continuación.