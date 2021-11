El esperado regreso de ABBA se empaña con un concierto en Suecia que deja dos muertos

Debe ser, sin lugar a dudas, uno de los regresos más esperados de la historia de la música popular. Este viernes 5 de noviembre, después de cuatro décadas fuera de los escenarios y los estudios de grabación, ABBA reaparece oficialmente con Voyage, su primer disco con nuevo material desde The visitors (1981) y la excusa para una próxima serie de shows del cuarteto sueco -montada a través de avatares digitales- que comenzará en mayo de 2022.

Pero no todo es alegría y celebración en el entorno de la máquina de éxitos sueca. Anoche, en medio de un concierto en homenaje al grupo en Uppsala (a 70 kilómetros al norte de Estocolmo), un extraño accidente dejó dos muertos y a una tercera persona herida de gravedad, según las informaciones de la prensa de ese país.

Foto: AFP

De acuerdo a las primeras publicaciones, un hombre octogenario murió al caer de siete pisos de altura en la sala Konsert & Kongress, donde se desarrollaría el espectáculo. La caída, que se presume fue accidental, dejó a otras dos personas con graves lesiones y una de ellas también falleció en el lugar. Todo esto, ante el impacto de numerosos testigos.

El accidente obligó a suspender el concierto, titulado “Thank you for the music”, un espectáculo de homenaje a las obras de Björn Ulvaeus y Benny Andersson, los dos miembros masculinos de ABBA, con algunas versiones del grupo.

A raíz de lo ocurrido anoche, los propios integrantes del cuarteto decidieron suspender cualquier tipo de promoción de su nuevo álbum durante 24 horas. “Debido al trágico evento en un concierto de homenaje en Suecia ayer por la noche, decidimos posponer hasta mañana la publicación del vídeo de nuestro futuro concierto”, anunció ABBA en sus redes sociales.

En paralelo al disco Voyage, anunciado con una transmisión en simultáneo para todo el mundo en septiembre pasado, el grupo que completan la cantantes Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad dio a conocer los detalles de su vuelta a los escenarios, que se materializará con una serie de shows titulados ABBA Voyage. Para ello, el equipo de producción de la banda está construyendo en Londres una sala especial que albergará a partir de mayo de 2022 esta residencia, con recitales a cargo de “avatares” digitalizados de los cuatro miembros de la banda.

La forma exacta de estos avatares, diseñados por una compañía de efectos especiales que trabajó para las películas de Star Wars, sigue siendo en parte un misterio, pero el grupo asegura que no serán simples hologramas, indica la prensa sueca. Con todo, el formato del show ha dividido a los admiradores de la banda en todo el mundo.

Por ahora, el primer lanzamiento discográfico de ABBA sigue en pie según lo planificado. El álbum incluye diez canciones inéditas del grupo, compuestas en diversas épocas por la dupla creativa de Björn Ulvaeus y Benny Andersson, de las que ya se liberaron tres adelantos: I Still Have Faith In You, Don’t Shut Me Down y Just a Notion, la última de ella, publicada hace dos semanas.