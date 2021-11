Crítica de discos/singles de Marcelo Contreras: Sting, Congreso y Nirvana siguen presentes

Nirvana - Nevermind (30th anniversary super deluxe)

La muerte y el pesimismo eran inherentes al grunge como si nada fuera digno de florecer en la vida y, sin embargo, aquí estamos 30 años después recordando las hazañas de los héroes más grandes, trágicos y eternos de Seattle, cuando Nevermind puso de cabeza al planeta rock. Con 75 temas, esta conmemoración es más abultada que la de 2011. Sin embargo, como síntesis de la banda, aquel lanzamiento fue más generoso con shows en vivo, lados b, ensayos, demos y mezclas alternativas. Acá la relativa novedad, además del disco original remasterizado sin mejora sustantiva, radica en shows íntegros ofrecidos en Amsterdam y Del Mar (California) en 1991, y otro par en Melbourne y Tokio al año siguiente.

Entre bootlegs y ediciones oficiales en directo, los fans acérrimos no encontrarán grandes hallazgos. A cambio, la compilación retrata la singularidad de Nirvana sobre sus contemporáneos, como unos Beatles en versión turbo. Podían desafinar y confundirse, pero cuando alineaban energías el trío se proyectaba como esos vehículos tuneados que baten récords de velocidad en el desierto. Los mejores estribillos y melodías de Seattle siguen llevando la firma de Kurt Cobain.

Sting - The Bridge

A cinco años de 57th & 9th, Sting (70) retoma la veta pop rock que no ha sido parte de sus prioridades en lo que va de este siglo, abocado a otros proyectos musicales, incluyendo reinterpretaciones de su trabajo en The Police, y hasta una colaboración con Shaggy. Acompañado como siempre de músicos de élite -el argentino Dominic Miller en guitarra (su compañero musical más estable), Branford Marsalis en saxo, los capos de la batería Josh Freese y Manu Katché, Fred Renaudin y Martin Kierszenbaum en teclados-, The Bridge confirma que el legendario astro británico funciona en un espacio propio y atemporal. Si su estampa parece detenida en el calendario con las cualidades de un Adonis, la misma vibra irradia este material a partir del fresco y resuelto arranque con Rushing water, seguido del single If it’s love, con ligero aire al pop de los 60 en el estribillo. The Bridge avanza con Sting revisitando lo mejor de su cartografía musical: el jazz fusión de Harmony road, la belleza acústica que impregna For her love, Waters of Tyne y el corte que bautiza el álbum, y las resonancias celtas en el pop rock de Captain Bateman. Gordon Sumner, clase y consistencia como siempre.

Congreso - Rocanrol de los misterios

Mientras más pasa el tiempo, el sitial de Congreso crece y se agiganta como fuerza creativa incesante, superando medio siglo sin recurrir a la nostalgia para mantener vigencia. Al contrario. De Congreso se esperan novedades. A punto de regresar a los escenarios -ofrecerán cuatro conciertos entre jueves y sábado próximos en el teatro Nescafé-, este segundo single de un álbum que está casi grabado y que verá la luz en 2022, sorprende. Lo primero es el sonido espectacular donde destaca la batería siempre extraordinaria de Tilo González, y la pastosidad del bajo de Federico Faure. Luego está el humor, la ironía sugerida desde el título, en una composición que ronda el rock sin atender el género, sino fundada en una especie de ritmo tribal en elevación sin apuros, con un loop de guitarra acústica entretejido. Ese detalle del arreglo empuja la pieza en una dirección absolutamente moderna con guiños a la electrónica. “Se retira de mal genio de la mesa de los feos el amor”, canta Pancho Sazo. Jaime Atenas colorea con el saxo, Raúl Aliaga y Sebastián Almarza hacen lo propio con la percusión y los teclados, respectivamente. Congreso deja abierta la puerta a lo que viene y luce prometedor.