Mi disco favorito: Staring at the sea de The Cure | por Luciano Rojas

A estas alturas son muchas las cosas que me han marcado y que me han definido hacia adelante como músico. Los Beatles, obviamente, también toda la época del post punk y del new romantic de fines de los 70 y de los 80. The Cure, Depeche Mode, Talk Talk, Roxy Music, un montón de cosas que me han influido enormemente.

Pero si hay que resumirlo en uno, me quedo con Staring at the sea, de The Cure, que me impactó por el hecho que era tan brutal, tocado de una forma primitiva pero tan lleno de sentimiento, con tanta onda detrás y muy melódico además.

* Luciano Rojas se presenta el jueves 16 de diciembre junto a Saiko en el Teatro Coliseo de Santiago. Un concierto de larga duración y grandes éxitos en el que también participará el tecladista Rodrigo “Coti” Aboitiz (La Ley, Aparato Raro), que junto a Rojas fundó Saiko en 1999. Recientemente, el grupo lanzó su nuevo single, Música de fondo, una colaboración con el mexicano Aleks Syntek.