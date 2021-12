Violeta Parra, Sparks, La Polla Records: 8 documentales imperdibles que trae In-Edit

The Sparks Brothers

¿La banda de culto más influyente de la historia? ¿Las superestrellas menos conocidas de la historia del pop rock en inglés? Cualquiera de las dos visiones aplica para tratar de calibrar la inclasificable carrera de medio siglo de Sparks, el dúo de los hermanos californianos Ron y Russell Mael, que paseándose con soltura irónica y gesto moderno por el glam, el power pop, la new wave, el synth pop y la electrónica a la Giorgio Moroder, han marcado a varias generaciones y dejado algunos himnos para la posteridad.

Tal vez la mejor forma de resumir su impacto está en aquellos que los han mencionado como influencia: Pet Shop Boys, Nirvana, Björk, Sonic Youth, Duran Duran, Beck y the Smiths son algunos de los artistas que los han citado como guía, además de los escoceses Franz Ferdinand, con quienes en 2015 lanzaron el disco en conjunto FFS, en pleno segundo aire de una carrera que en los últimos años los ha visto protagonizando festivales internacionales y lanzando varios álbumes.

Muchos de los mencionados participan y dan su testimonio en esta suerte de documental definitivo en torno al dúo estadounidense, dirigido por el inquieto realizador británico Edgar Wright (Scott Pilgrim vs the world, Baby driver), que llega al festival chileno tras ser estrenado en la última edición de Sundance.

Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Sábado 11 de diciembre, 18:30 horas

Entradas en Passline

Suzi Quatro / Lydia Lunch / Poly Styrene

Tres pioneras y superheroínas del rock, el punk británico y la no wave neoyorquina coinciden en esta edición de In-Edit con sus respectivas semblanzas. Tres documentales que intentan poner en perspectiva y hacer justicia con tres artistas que se saltaron las reglas, se abrieron paso en mundos masculinos y marcaron el camino para las que las siguieron.

En el caso de Suzi Q, la semblanza es en torno a la cantautora estadounidense Suzi Quatro, quien en medio del apogeo glam de los 70, armada de bajo y su voz y al frente de un cuarteto de hombres, se alzó como referente femenina absoluta de la música distorsionada de la época y facturó varios éxitos que marcaron a las siguientes generaciones de rockeras mujeres, seguidos de de joyas acústicas de soft rock como If you can’t give me love y Stumblin’ in (1978).

La programación incluye también un retrato de la cantante y poeta Lydia Lunch, la gran jefa de la escena no-wave de Nueva York de fines de los 70 (liderando Teenage Jesus and the Jerks) y nombre esencial de la vanguardia -con testimonios de diversos músicos y artistas, entre ellos el chileno Nicolás Jaar-, además de otro documental dedicado a la fallecida música inglesa Poly Styrene, frontwoman de la banda punk X-Ray Spex, que muestra sus triunfos, influencia y contradicciones (Poly Styrene: I am a cliché).

Suzi Q

Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Miércoles 8 de diciembre, 16:30 horas

Entradas en Passline

Poly Styrene: I am a cliché

Teatro Nescafé de las Artes

Miércoles 8 de diciembre, 16:00 horas

Entradas en Ticketek

Lydia Lunch: The war is never over

Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Miércoles 8 de diciembre, 18:30 horas

Teatro Nescafé de las Artes

Jueves 9 de diciembre, 22:00 horas

Entradas en Passline y Ticketek

All i can say

Shannon Hoon (1967-1995), el enigmático vocalista de Blind Melon, ídolo fugaz de la neo sicodelia y del apogeo rockero de fin de siglo de MTV, mejor amigo de Axl Rose, autor de un par de éxitos atemporales y, tal vez, uno de los últimos hippies, resucita en esta pieza documental construida a partir de las imágenes caseras que el mismo músico registró con su cámara personal durante sus últimos cinco años de vida.

Una especie de viaje inmersivo al cotidiano, a las motivaciones artísticas, el entorno familiar y los fantasmas que acechaban y terminaron llevando a la muerte por sobredosis de cocaína a uno de los últimos héroes del rock alternativo de los 90.

Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Jueves 9 de diciembre, 21:30 horas

Entradas en Passline

La Polla Records: No somos nada

“Éramos más malos que pegarle al padre con un calcetín sudao’', dice Evaristo Páramos en cierto momento del documental No somos nada. La frase, destacada en el avance de la película, no deja en claro si el cantante se refiere a la actitud o a la (falta de) habilidad técnica de La Polla Records (aunque podrían ser ambas), emblemas del rock vasco e influencia ineludible para cualquier banda punk en castellano de las últimas cuatro décadas.

En este recorrido por la historia del grupo, a cargo del director Javier Corcuera, el propio Evaristo y algunos de sus compañeros recuerdan sus inicios, su salto a la masividad y su particular impacto al otro lado del Atlántico, en tiempos en que algunas de sus canciones y líneas más icónicas han resurgido en las calles del Chile post revuelta social (“somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar”, se puede leer en diversos muros del país), donde la banda siempre fue popular.

De hecho, el registro incluye fragmentos de uno de sus últimos pasos por el país (sí, entre el mismo público que hace un año y medio los llevó a suspender su concierto en el estadio Bicentenario de La Florida, en uno de los más caóticos pasos de los españoles por Santiago).

Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Sábado 11 de diciembre / 21:30 horas

Domingo 12 de diciembre / 18:30 horas

Violeta existe

Violeta existe, del realizador Rodrigo Avilés, forma parte de la competencia nacional del evento y se enfoca en el centenario del nacimiento de Violeta Parra, específicamente en el proyecto que por esos días de 2017 realizó su nieto Ángel (Los Tres, Ángel Parra Trío) para volver a registrar el repertorio de Las últimas composiciones (1966), el célebre último disco de la creadora.

Además de mostrar las sesiones de trabajo del guitarrista junto a su hermana Javiera y a otros artistas convocados para el álbum, como Roberto Márquez y Álvaro López, la película incluye hitos en vivo en torno al homenaje a la folclorista y algunas de las últimas apariciones en cámara de Ángel Parra padre, partícipe del proyecto en medio de la enfermedad que acabaría con su vida ese mismo 2017.

Teatro Nescafé de las Artes

Jueves 9 de diciembre, 18:30 horas

★ Con música en vivo

Entradas en Ticketek

Summer of soul

Una de las perlas de esta edición de In-Edit y uno de los documentales musicales más celebrados del último año en el mundo. Aclamado por la crítica, el filme examina el Festival Cultural de Harlem de 1969, que se celebró en Mount Morris Park en Harlem y duró seis semanas.

A pesar de tener una gran asistencia y una cumbre de leyendas de la música afroamericana, como Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Nina Simone, The 5th Dimension, The Staple Singers, Gladys Knight & the Pips, Blinky Williams y Sly and the Family Stone, el espectáculo, conocido como el “Woodstock negro”, quedó relegado en la memoria colectiva e invisibilizado por la historia. ¿Por qué? Es lo que intenta responder Ahmir “Questlove” Thompson, líder de The Roots y director del documental, junto a otros investigadores convocados.

Teatro Nescafé de las Artes

Miércoles 8 de diciembre, 19:00 horas

Matucana 100

Viernes 10 de diciembre, 21:00 horas

Entradas en Ticketek y M100