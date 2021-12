Confirman el último concierto de Serrat en Chile para el 12 de noviembre en el Movistar Arena

Dos semanas después de anunciar su despedida de las giras y los escenarios, el cantautor español Joan Manuel Serrat ya definió el día y el recinto con el que llegará a Chile con su último tour.

Tal como adelantó Culto días atrás, el tour El vicio de Cantar 1965-2022, el recorrido que el solista iniciará en abril para decirle adiós a su público a ambos lados del Atlántico, pasará por Santiago en noviembre del próximo año. La fecha escogida es el 12 de noviembre de 2022, con un concierto en el Movistar Arena, el recinto que ha albergado la mayoría de sus últimas presentaciones en el país.

Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

“Tras el receso artístico provocado por la pandemia del coronavirus covid-19, el artista alista “EL VICIO DE CANTAR 1965-2022″, un tour para despedirse del público con el que ha compartido vida y música durante más de medio siglo; un repaso de su gran legado, que sin duda incluirá inolvidables canciones de su disco más emblemático: Mediterráneo (1971)”, adelanta la productora a cargo de la visita del artista.

El concierto está programado para las 21.00 horas de ese día, mientras que la información sobre venta de entradas se dará a conocer en los próximos días.

“Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están. Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, dijo Serrat a El País al anunciar su retiro de las giras.

El último tour del cantautor comenzará en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de su natal Barcelona, el 23 de diciembre de ese año.