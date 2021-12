La despedida de Serrat de Chile será en noviembre de 2022 en un recinto de alta capacidad

Quienes mejor conocen a Joan Manuel Serrat (77) saben que la idea la venía masticando desde hace un tiempo, incluso antes de la pandemia, pero que el confinamiento y el cambio de folio que se aproxima apuraron su decisión. Finalmente, esta mañana, en un anuncio repartido entre una emotiva entrevista al diario El País y un comunicado formal de su sello discográfico, el autor de Penélope, Mediterráneo y muchas de las cumbres de la cantautoría en español del último medio siglo confirmó que 2022 será el año en que dirá adiós a los escenarios.

“No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, dijo Serrat a El País, donde profundizó en las razones de su retiro de las giras así como en los detalles de su operación despedida, que se concretará con una última gira que comenzará en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de su natal Barcelona el 23 de diciembre de ese año.

Entre medio será el turno de Latinoamérica, otro de los epicentros históricos de la carrera del “muchacho de Poble-sec”, que desde la década del 60 se ha vinculado especialmente con Argentina y Chile, donde ha dejado una huella imborrable en el público, festivales, en la memoria colectiva y sobre todo en dos o más generaciones de trovadores y cantautores nacionales que vieron en el catalán un referente ineludible.

“Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están. Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, dijo a El País.

En concreto, el paso de Serrat por Chile en 2022 para tocar por última vez ante su público local es un hecho, sólo quedan por definir los últimos detalles. Por ahora, la fecha acordada entre el artista y los productores del Cono Sur es noviembre del próximo año, casi al cierre de su gira mundial.

Y mientras en Argentina se negocian varias fechas para el paso del solista español, en Chile el plan contempla -al menos por ahora- un único gran concierto en un recinto de alta capacidad, con el Movistar Arena como primera opción. El recinto del Parque O’Higgins ha albergado la mayoría de los últimos recitales en la capital del autor de Lucía, incluyendo la más reciente, a fines de 2018, cuando vino a presentar su espectáculo en homenaje a su disco Mediterráneo.

Esa última visita al país, en la que el español recorrió además teatros de Concepción, Talca, Temuco, Frutillar y Valparaíso, fue de alguna forma la despedida del cantautor de su público de regiones, donde siempre ha gozado de alta popularidad.

Se espera que la confirmación y el anuncio oficial se den a conocer la próxima semana, junto con el detalle de la venta de entradas.