Suspicion: la serie de suspenso de Uma Thurman ya tiene fecha en el streaming

Apple TV+ ha revelado hoy la fecha de estreno y un primer vistazo a la serie de suspenso Suspicion, cuyo estreno a nivel mundial será el viernes 4 de febrero de 2022. El drama de ocho episodios protagonizado por Uma Thurman llegará con sus dos primeros capítulos, seguidos de uno nuevo todos los viernes.

¿De qué trata al nueva apuesta original de Apple TV+? Cuando el hijo de una destacada empresaria estadounidense (Thurman) es secuestrado en un hotel de Nueva York, el ojo de la sospecha cae rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos, aparentemente normales, que se encontraban en el hotel durante la noche. Así, según reza un comunicado de la compañía, comienza una carrera transatlántica del gato y el ratón para evadir a las fuerzas combinadas de la Agencia Nacional contra el Crimen y el FBI, todo para demostrar su inocencia, pues cada vez queda claro que no se puede confiar en todos.

Todo apunta a descifrar quién está detrás del misterioso secuestro y quién es el único culpable de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Además de Thurman, el elenco de Suspicion incluye a Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elyes Gabel (Scorpion), Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.), Tom Rhys-Harries (White Lines) y Angel Coulby (Dancing on the Edge).

Con el nominado al premio BAFTA, Rob Williams (Man in the High Castle) como productor ejecutivo, Suspicion se basa en la premiada serie israelí False Flag, un thriller que también narra la historia de cinco ciudadanos israelíes comunes que descubren una mañana a través de los medios de comunicación que son los principales sospechosos de un secuestro y están implicados como los grandes culpables.