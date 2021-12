Moulin Rouge, Hamilton y Aladdin: los espectáculos vuelven a sufrir en Nueva York

Nueva York nuevamente está en crisis por el acelerado repunte en los casos de Covid-19 y, por consecuencia, todas las aristas de su vida urbana se han visto golpeadas. En especial una de la más elocuentes: aquella dedicada a los espectáculos, las luces y los shows en vivo.

Un total de diez musicales de Broadway, entre ellos el exitoso Hamilton, escrito y protagonizado por el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, fueron cancelados en la Gran Manzana a lo largo del fin de semana, como una forma de veitar aglomeraciones y público en sitios cerrados.

(AP Photo/Yuki Iwamura)

De hecho, las funciones de Hamilton están canceladas al menos hasta el 26 de diciembre, día en que está previsto que Aladdin, también entre los musicales afectados, regrese a los escenarios, según informa LA Times.

De las 31 obras que Broadway tiene este momento en cartelera, otras con fechas canceladas hasta nuevo aviso son Tina, Moulin Rouge! The Musical, Harry Potter, Doubtfire, Ain Too Proud, MJ The Musical, Jagged Little Pill y Freestyle Love Supreme.

Las cancelaciones han surgido en momentos en que el ómicron, la nueva variante del coronavirus, se esparce rápidamente por la ciudad.

Estas medidas coinciden con las discusiones de las autoridades locales sobre la celebración de la fiesta de Año Nuevo Times Square, que tiene previsto convocar a un millón de personas.

La tasa de positividad en Nueva York ha pasado del 6 % al 8 % en apenas tres días.