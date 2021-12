Swifties x Boric: el particular vínculo del presidente electo y los fans de Taylor Swift que recorre el mundo

¿Cuál es la conexión entre Gabriel Boric y los fans de Taylor Swift? ¿Cuán influyente fue esa relación en el voto joven del nuevo presidente electo en el último balotaje? ¿Es el propio Boric un admirador de la popular cantautora estadounidense? Las cuentas oficiales de las “swifties” -como se hacen llamar las y los seguidores de la artista-, tanto chilenas como extranjeras, han dado algunas luces de este fenómeno en los últimos días, que ya ha sido recogido por diversos medios internacionales.

En un reciente perfil del próximo mandatario y actual diputado por Magallanes, el diario estadounidense Los Angeles Times destaca no sólo la juventud de Boric, de 35 años, sino también el apoyó que tuvo su campaña de parte de “un grupo demográfico inesperado: los fans de Taylor Swift”.

El medio, en ese sentido, enumera algunos hitos y episodios para probar su punto y por qué Boric fue ungido como “el candidato swiftie” de las elecciones presidenciales chilenas. De hecho, el pasado lunes 20, horas después de imponerse en la segunda vuelta a José Antonio Kast, comenzó a circular en redes un video donde dos seguidoras locales de la solista de Pennsylvania le preguntan a Boric frente a la cámara “¿Eres un swiftie o no?”, a lo que él responde silenciosamente metiéndose la mano en el bolsillo de su chaqueta y mostrando una foto de Swift.

Al respecto, ayer la usuaria de Twitter @catalinaddiaz, quien se define en su perfil como “militante del frente patriótico taylor swift y de @la_convergencia”, subió un video donde se ve a Boric en una actividad reciente recibiendo de manos de una fanática (no queda claro si es ella misma o no) la polaroid que luego mostró en el otro video.

Pero el vínculo tiene antecedentes previos y no es algo que haya explotado sólo en la segunda vuelta. Ya en agosto pasado, Boric posó para una foto en las redes con uno de los chalecos tipo cárdigan de la edición limitada de Folklore, el disco de Taylor Swift que el mismo presidente electo ha reconocido es su favorito. “Me siento #Swiftie”, tuiteó el entonces candidato, quien ha reconocido que pese a que su gusto musical más conocido públicamente es por el rock pesado (Nine Inch Nails, Radiohead, Tool) y el punk (Misfits, Fiskales Ad-Hok), se acercó al universo de Swift gracias a algunas integrantes de su comando y militantes de partidos del pacto Apruebo Dignidad que le mostraron sus canciones.

Lo anterior lo confirmó el propio presidente electo durante una entrevista con la radio nacional Los40, donde dijo que algunos fanáticos de Swift lo “convirtieron” mientras hablaba con ellos durante su campaña, al tiempo que elogió uno de los últimos álbumes de la cantante Red (Taylor’s Version)”, parte del catálogo antiguo que la solista regrabó y volvió a lanzar en el último tiempo.

Según destacó días atrás el medio británico The Independent, en un artículo sobre este mismo tema titulado “Why are Taylor Swift fans celebrating the results of Chile’s presidential election?” (¿Por qué los fans chilenos de Taylor Swift están celebrando los resultados de la elección presidencial en Chile?), señaló que “Gabriel Boric se convertirá en el presidente más joven de Chile después de ganar una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo, y los fanáticos de Taylor Swift no podrían estar más felices”.

“El entusiasmo por la victoria del izquierdista de 35 años es más que solo por sus creencias políticas, porque resulta que él mismo es un Swiftie dedicado”, agrega el reportaje, que indica que “desde que se supo que Boric era fan de Taylor Swift, el resto del fandom de Swift lo ha acogido con los brazos abiertos”.

De hecho, la cuenta The Swift Society (@TheSwiftSociety), una de las comunidades de fans de la cantante más numerosas en el mundo, compartió los videos mencionados del diputado y dejó como tweet fijado en su cuenta de Twitter el clip de la foto del bolsillo. Lo mismo han destacado otros fan clubs de la solista y usuarios de tik tok, que han dicho -medio en serio, medio en broma- que se vendrán a vivir a Chile.

Los seguidores chilenos del cantante defienden a brazo partido a su nuevo presidente, así como la veracidad de su fanatismo. Luego que un usuario cuestionara la nota de Los Angeles Times, un admirador local le respondió convencido que “el diputado Gonzalo Winter tocó el 10mv durante la campaña de Boric” -en alusión a la reversión del tema All too well grabado por la cantautora y no la versión “robada-, y aseguró que para “las elecciones del domingo hizo un tiktok y citó a Taylor’s Only The Young”.

Como sea, algo de ese voto joven y de mujeres que Boric y su equipo salieron a captar para la segunda vuelta, y que resultó ser buena parte del electorado que definió la balanza a su favor -de acuerdo a análisis recientes-, puede haber respondido a su acercamiento con las fans de Taylor Swift. Una artista que, pese a la distancia, a que nunca ha venido a tocar a Chile y que su popularidad se concentra en el mundo anglo, tiene una nada respetable base de admiradores en el país.

A esto se suma otro dato significativo: buena parte de las causas que la cantante estadounidense ha defendido públicamente durante los últimos años de su carrera son también parte de los ejes del programa de gobierno del nuevo presidente chileno. La defensa y promoción del feminismo, del derecho elegir de las mujeres sobre su cuerpo, de las disidencias y del medioambiente -entre otros temas- son algunas preocupaciones que la autora de Folklore y el político magallánico comparten y, presumiblemente, buena parte de los admiradores de ambos.

Y aunque no hay cifras oficiales de cuántos “swifties” dieron su voto a Boric en las elecciones del domingo pasado, no es la primera vez que Taylor Swift incide directamente en una elección presidencial ni en la cantidad de votantes. En agosto de 2020, la artista llamó a sus fanáticos a verificar su registro de votación antes de las elecciones de su país, lo que habría tenido un impacto cuantificable: según informó Vote.org, 65.000 personas se registraron para votar dentro de las 24 horas posteriores a la publicación de Swift, “un aumento sin precedentes incluso teniendo en cuenta los aumentos de registro habituales a medida que se acercan los plazos” de cada elección, se consignó entonces.

Y si en sus primeros años la exestrella del country optó por mantener un perfil “apolítico”, en 2020 cedió su canción Only the young para un campaña para aumentar la participación de votantes, al tiempo que respaldó a Joe Biden y Kamala Harris en las presidenciales de Estados Unidos de ese año. Según el informe de una consultora, la popstar resultó ser -junto a LeBron James- una de las celebridades más influyentes en las encuestas.