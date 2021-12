Sandra Bullock: la actriz que más brilla en el streaming

Jennifer Lawrence, Halle Berry y Regina King son algunas de las ganadoras del Oscar que han estrenado nuevas películas en Netflix durante los últimos tres meses. Con distintos grados y matices, todas son estrellas con indudable poder de convocatoria, capaces de atraer a un piso razonable de público a casi cualquier historia y dotar de pliegues a sus personajes.

Ninguna, eso sí, ostenta la marca de Sandra Bullock: es la única actriz con dos cintas en el top 10 histórico del servicio de streaming. Un puesto lo ocupa gracias a Bird box: A ciegas (2018) y el otro es por la reciente Imperdonable. Un filme se inscribe en el género postapocalíptico y el otro opera como drama a escala humana. Bullock funciona en todos los registros.

Extrañamente, ambas películas son los únicos estrenos que la intérprete acumula desde fines de 2018, cuando también lideró al elenco femenino de la irregular Ocean’s 8: Las estafadoras. Y para encontrar otro éxito significativo de su carrera hay que remontarse a Gravedad (2013), de Alfonso Cuarón. Bajo esa realidad, no es un disparate decir que el streaming revitalizó la carrera de Bullock y que Bullock le ha aportado brillo a la producción original de la plataforma.

Bird Box. Foto: Netflix

Su último hito es Imperdonable, una cinta que difícilmente habría reunido en masa a público en salas pero que en Netflix ya lleva un mes encumbrada en el top 10 de los filmes más vistos de la actualidad. Así, terminó de consolidarse como la segunda estrella en inscribirse con dos largometrajes en la revisión histórica de la plataforma (Ryan Reynolds aparece con Escuadrón 6 y Alerta roja).

Basada en una elogiada miniserie británica de 2009 –de la misma creadora de Happy Valley, Sally Wainwright–, su trama gira en torno a una mujer que sale en libertad tras 20 años de condena por haber matado a un sheriff de su ciudad. Su reinserción se convierte en un torbellino cuando se entera de que su hermana menor fue dada en adopción y al mismo tiempo los hijos del oficial conocen que salió de la cárcel.

Aunque está lejos de ser una gran película –las críticas fueron de mixtas a frías–, Bullock se anota un acierto entre el público que bien podría valer por dos, porque también es productora ejecutiva y logró, gracias a su nombre, reunir a un buen elenco (Viola Davis, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Rob Morgan) y fichar a Hans Zimmer como compositor de la música original.

Bird box: A ciegas tampoco era una proeza artística, pero en un momento incipiente de la producción de películas de Netflix marcó un hito, al confirmar un camino para la plataforma de streaming: filmes al servicio de estrellas como Dwayne Johnson, Charlize Theron y Chris Hemsworth que cuentan con gran promoción y marcan buena audiencia entre los usuarios, sin importar cuán olvidables (o perdurables) puedan ser.

Foto: KIMBERLEY FRENCH/NETFLIX © 2021

2022 será un buen momento para saber si el atractivo de tener como protagonista a Sandra Bullock sigue siendo una garantía también en la sala de cine o, por el contrario, se desarrolla mejor en el streaming. Primero, en marzo, llegará con The lost city, una película que mezcla romance y aventuras que lidera junto a Channing Tatum. No se basa en ninguna historia previa y su adelanto no sugiere nada demasiado novedoso, por lo que habrá que ver si el interés por sus actores (también participan Daniel Radcliffe y Brad Pitt) termina funcionando.

En un rol que se presume algo más secundario, la actriz también es parte de Bullet train, una cinta de acción sobre cinco asesinos a bordo de un tren bala japonés. Aquí comparte con Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Bad Bunny, y la dirección corre por cuenta de David Leitch, que hizo Atómica y Deadpool 2.

Bullock vuelve por duplicado, se vuelve a probar el traje de estrella de acción en la pantalla grande y aspira a repetir el arrastre que ha conquistado de la mano de su buen amigo Netflix.