Un clásico del Nuevo Hollywood: Peter Bogdanovich muere a los 82 años

El Nuevo Hollywood llora a uno de sus hijos pródigos. Peter Bogdanovich, director y actor con más de cinco décadas de ecléctica trayectoria, falleció este jueves a los 82 años de edad, según reportan medios como Variety.

Conocido por títulos La última película (1971) y Todos rieron (1981), el cineasta nacido en Nueva York en 1939 fue contemporáneo de Michael Cimino, Francis Ford Coppola y Brian de Palma en una época donde los estudios estadounidenses apostaron fuerte por las voces de nuevos cineastas. La misma etapa que luego llegaron a sepultar el éxito de títulos como Tiburón y Star Wars.

Scorsese y Spielberg, decía Bogdanovich en sus últimos años de vida, eran los únicos que en la actualidad contaban con la confianza de la industria para seguir haciendo lo que se les diera la gana. Lejos de la actividad incesante que cultivó durante décadas pasadas, miraba con profunda desilusión a un Hollywood bajo dominio del cine espectáculo.

El director en 2015. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP, File

Sus inicios se remontan a cuando Roger Corman vio un artículo suyo en la revista Esquire y le confió escribir un guión, que terminaría transformándose en Targets (1968), dirigida por el propio productor, quien luego lo apoyaría en su ópera prima, Voyage to the planet of prehistoric women (1968).

Sería la puerta de entrada a realizar La última película, que alcanzó ocho nominaciones a los Oscar y candidaturas para Bogdanovich tanto en Mejor director como en Mejor guión adaptado.

Aprendiz de Stella Adler, el realizador también se desplegó como actor y acumuló una seguidilla de papeles menores y principales en cine y televisión. Fue parte de Los Soprano y de Al otro lado del viento (2018), la película que protagonizó junto a John Huston y que logró terminar en 2018, tras completar la misión que le encargó en vida el propio autor de Ciudadano Kane, fallecido en 1985.

Su última cinta como director fue Terapia en Broadway, una comedia de 2014 encabezada por Owen Wilson y con Wes Anderson y Noah Baumbach entre sus productores, dos de los realizadores del cine contemporáneo que más apreciaba.