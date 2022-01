Muere Sidney Poitier, leyenda de Hollywood y primer afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Actor

2022 comienza con tragedias y grandes pérdidas para el cine y la televisión estadounidense. Tras la muerte de Betty White y el director Peter Bogdanovich, hoy se confirma el fallecimiento de Sidney Poitier, una de las últimas leyendas vivas de Hollywood y figura clave en la apertura de la industria audiovisual de EE.UU. a los intérpretes afroamericanos.

Conocido por películas como Adivina quién viene a cenar, Al maestro con cariño y Los lirios del valle, Poitier, de 94 años, fue el primer hombre afroamericano en ganar un premio Oscar al Mejor Actor en 1964.

El artista, también activista por los derechos civiles y director ocasional, nació en Miami, mientras sus padres estaban de visita en Florida. Creció en las Bahamas pero volvió a vivir a Estados Unidos a los 15 años y obtuvo su primer papel cinematográfico importante en el clásico Semilla de maldad (Blackboard Jungle), de 1955.

Poitier recibió el Oscar a Mejor actor en 1964.

Sus primeras nominaciones a premios relevantes en la industria llegaron con Fuga en cadenas (1958), y seis años después ganó el Oscar al Mejor Actor por su actuación en Los lirios del valle, todo un hito para la comunidad afrodescendiente en la tierra del tío Sam.

En 1967 protagonizó tres películas clave para su carrera y que también abordaron el tema de las relaciones raciales en Norteamérica: Al maestro con cariño, Adivina quién viene a cenar y En el calor de la noche (In the Heat of the Night).

En abril de 1997 fue nombrado embajador de las Bahamas en Japón, cargo que ocupó hasta 2007. De 2002 a 2007, fue simultáneamente embajador de las Bahamas ante la UNESCO.

Angelina Jolie y Sidney Poitier en los premios Oscar de 2014. Foto: Reuters.

Sus últimos papeles en cine los tuvo entre fines de los años 80 y mediados de la década del 90, en cintas como Little Nikita, Héroes por azar (Sneakers) y El Chacal.

Con la muerte de Ernest Borgnine, en 2012, Poitier se convirtió en el hombre vivo de mayor edad en haber ganado el Premio de la Academia al Mejor Actor.

En marzo de 2014 el actor hizo una de sus últimas apariciones frente al público al subir al escenario de los Premios Oscar, junto a Angelina Jolie para presentar el Premio al Mejor Director, recibiendo una ovación de pie de los asistentes. Jolie le agradeció todas sus contribuciones a Hollywood y dijo que “estamos en deuda con usted”.