Everything’s Electric: Liam Gallagher anuncia el estreno del primer single de su próximo disco

Con mucha expectativa y especulación, los fans de Oasis recibieron ayer la publicación en Twitter de Liam Gallagher, donde anunciaba la llegada de noticias.

Sin embargo, esta mañana se reveló que el verdadero motivo del anuncio era la fecha para el estreno de un nuevo single como solista: Everything’s Electric. La canción formará parte del nuevo disco de Gallagher, el tercero, llamado C’mon you know.

El álbum, que está fechado para mayo de este año, le sigue al último título publicado en 2019, Why me? Why not, producido por Greg Kurstin -nominado a un Globo de oro por la canción Opportunity en la banda sonora de la película Annie- y Andrew Wyatt, vocalista de la banda de pop electrónico Miike Snow.

Con gran decepción varios de los fans aludieron a la posibilidad de una reunión de la banda Oasis, autores de exitosos hits como Wonderwall y Don’t look back in anger, de la que Gallagher formaba parte. Sin embargo, el inglés descartó por completo esa posibilidad.