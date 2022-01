Francisco Echaurren: la historia del primer chileno que dio la vuelta al mundo

Durante la segunda mitad del siglo XIX, quien ejerciera durante dos periodos consecutivos como Intendente de Santiago y luego en Valparaíso, no solo caracterizó su mandato por sus dotes organizativos, sino que también por una visión de políticas públicas muy adelantada a su época. Sin embargo, esta última virtud no fue innata, sino que se desarrolló mediante un periplo que lo llevaría a ser el primer chileno en poner pie en los c continentes. Eso describe "Memorias de Francisco Echaurren: Notas de un viaje alrededor del mundo y su experiencia como intendente de Santiago", libro recopilatorio que incluye memorias y textos originales, los que reconstruyen esta hazaña.