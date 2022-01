Neil Young exige eliminar toda su música de Spotify debido a podcast antivacunas

Por medio de una carta publicada en su sitio web, que más tarde fue eliminada, Neil Young anunció que pretende borrar toda su música de la plataforma de streaming Spotify. ¿El motivo? La presencia de un podcast conducido por Joe Rogan, uno de los más escuchados de EE.UU., reconocido comediante y exdeportista que comparte información errónea en torno a las vacunas y a la pandemia del Covid-19. De hecho, el espacio se trata de un claro manifiesto antivacunas.

“Quiero que le informen inmediatamente a Spotify HOY que quiero toda mi música fuera de su plataforma… pueden tener Rogan o Young. No ambos.”, declaró el canadiense en el comunicado. La crítica principalmente iba dirigida al hecho de que la plataforma no ha multado, ni prohibido contenidos como el expuesto en el programa.

El manager de Neil Young, a quién iba dirigida la carta, confirmó la autenticidad del texto y le comunicó al medio The Daily Beast que “esto es algo muy importante para Neil. El está muy molesto y estamos tratando de resolverlo ahora mismo”. Además, el escrito iba dirigido a Tom Corson, el gerente y jefe de operaciones de Warner Records, encargados de lanzar la música del cantante.

Esta no es la primera petición a Spotify para que bajen el programa. De acuerdo al medio The Independent, varios expertos han calificado al comediante como “extraordinariamente peligroso para la sociedad”. Un grupo de más de 150 expertos firmó una carta abierta para que la plataforma cancelará el show The Joe Rogan experiencie, luego de que se invitara a Dr.Malone, conocido por ser bloqueado en Twitter luego de postear información falsa en torno al Covid.

Este podcast se estrenó luego de un acuerdo exclusivo firmado entre el servicio de streaming y Rogan, por una suma de 100 millones de dólares y actualmente cuenta con más de 11 millones de reproducciones por capítulo, volviéndose uno de los más importante a nivel mundial.

Joe Rogan se hizo conocido a finales de los 90 luego de firmar un contrato con Disney, donde se dedicó principalmente a la comedia para más tarde trabajar como comentarista y entrevistados de torneos de artes marciales.

Si bien Neil Young exigió que se diera de baja su música en la plataforma, esta todavía se encuentra disponible.

