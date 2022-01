El arrollador éxito de Succession: competirá sólo contra sí misma en los premios del Sindicato de Directores

Finalizada en diciembre, la descollante tercera temporada de Succession confirmó a la serie sobre la familia Roy como uno de los mayores prodigios de la televisión reciente. Volverá a HBO y HBO Max con un cuarto ciclo en el futuro cercano, pero a la espera de nuevos capítulos la ficción extiende su poderío en época de entrega de galardones.

Tras ganar en enero por segunda vez como Mejor serie de drama en los Globos de Oro, la historia creada por Jesse Armstrong dio un golpe de autoridad en los premios del Sindicato de Directores (DGA, por sus siglas en inglés), la entidad más prestigiosa de Hollywood en ese apartado.

Al revelarse las nominaciones a la 74° de la edición de los reconocimientos, la producción acaparó las cinco candidaturas a Mejor dirección de televisión en drama. O sea, Succession compite frente a Succession y sólo puede perder ante sí misma. Un hecho sin precedentes que ratifica su dominio absoluto en la ficción seriada.

Brian Cox en la serie. Foto: Graeme Hunter/HBO

Los realizadores distinguidos son Robert Pulcini y Shari Springer Berman (cuarto episodio de la temporada), Kevin Bray (quinto), Andrij Parekh (sexto), Lorene Scafaria (séptimo) y Mark Mylod (noveno y final). Previamente, en 2019, Adam McKay se impuso por la dirección del capítulo piloto de la serie. Ahora sólo falta saber quién de sus cinco colegas alzará la estatuilla por la misma historia.

En otro rubro, Ted Lasso (Apple TV+) se quedó con tres de las candidaturas en Mejor dirección de televisión en comedia. Gracias a su segundo ciclo, fueron celebrados Erica Dunton (quinto episodio de la temporada), Sam Jones (noveno) y MJ Delaney (décimo), completando una triada que antes habían alcanzado Sex and the city (2002) y The marvelous Mrs. Maisel (2020). Los otros aspirantes a la versión de este año del premio son Hacks y The White Lotus (ambas en HBO Max).

Todos los ganadores –incluyendo el de Mejor dirección en película, cuyos nominados aún no han sido detallados– se conocerán en una ceremonia programada para el 12 de marzo.