Whoopi Goldberg se disculpa por comentario sobre el Holocausto: “Lamento el daño que he causado”

Este martes, la actriz Whoopi Golberg tuvo que salir al paso de unas declaraciones que ella misma realizó ayer lunes, en el marco del programa televisivo “The View”, el cual conduce. En la ocasión, mientras hablaba sobre Maus, cómic ganador del Pulitzer, y que trata sobre el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, señaló que la matanza sistemática de judíos bajo la alemania nazi no tuvo que ver con la raza.

“Seamos sinceros al respecto porque el Holocausto no se trata de raza. No se trata de raza. No se trata de raza. Se trata de la inhumanidad del hombre hacia el hombre”.

Sin embargo, el comentario causó molestia y revuelo en los teleespectadores de origen judío, por lo que la actriz debió rectificar sus dichos durante la emisión de este martes. “Ayer en nuestro programa, hablé mal”, dijo Goldberg, quien señaló que las críticas la ayudaron a enderezar su punto. “Dije algo que siento la responsabilidad de no dejar sin examinar, porque mis palabras molestaron a tanta gente, que nunca fue mi intención. Y ahora entiendo por qué, y por eso estoy profundamente agradecida porque la información que obtuve fue realmente útil y me ayudó a comprender algunas cosas diferentes”.

Acto seguido, reconoció que el Holocausto sí tenía que ver con un componente racial. “Mientras discutía cómo una junta escolar de Tennessee votó unánimemente para eliminar una novela gráfica sobre el Holocausto, dije que el Holocausto no se trataba de raza sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Pero sí se trata de raza, porque Hitler y los nazis consideraban a los judíos una raza inferior. Ahora, las palabras importan y las mías no son una excepción. Lamento mis comentarios como dije y me quedo corregido. También estoy con el pueblo judío, como saben, y como todos ustedes saben porque siempre lo he hecho”.

Además, la intérprete colocó un mensaje en su red social Twitter donde reiteró sus disculpas. “El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo...Lamento el daño que he causado”.