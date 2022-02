Fentanilo: el triste y letal historial del medicamento que ha destrozado al mundo artístico

El medicamento se llama fentanilo. Es usado como analgésico en pacientes terminales, ya que su potencia es 100 veces superior a la de la morfina y 50 a la de la heroína. Se puede adquirir con receta, se consume de manera oral, con inyecciones o parches, y las investigaciones médicas subrayan que tiene excelentes resultados terapéuticos. Sin embargo, ha generado estragos en la crisis narcótica de Estados Unidos y otros países.

Entre sus efectos destacan la euforia, relajación, sedación, confusión y somnolecia, y es conocida en las calles estadounidenses como china girl, china town, dance fever o goodfellas. ¿El problema? Alcanzar la dosis letal es extremadamente fácil, pues basta una pizca de fentanilo para provocar un portente efecto sobre el sistema nervioso central.

De acuerdo al Departamento de Administración de Control de Drogas (DEA), durante el año 2021, 93.000 personas murieron de sobredosis por consumo de narcóticos. Shannon Monnat, profesora de sociología de la universidad de Syracuse, donde estudia los patrones geográficos en las sobredosis y entrevistada por el medio científico STAT+, explicó: “Casi todo este crecimiento es contaminación con fentanilo, de alguna manera. La heroína está contaminada, la cocaína está contaminada, la metanfetamina está contaminada”.

La sustancia fue inventada en 1959 para ayudar a pacientes con cáncer a manejar el intenso dolor postoperatorio que podía presentarse. Se administraba de manera endovenosa y en la década de los 80 se desarrolló el formato de parche, que liberaba pequeñas cantidades del medicamento y chupetes. Sin embargo, desde hace algunos años son los traficantes quienes han recurrido a ella para hacer rendir drogas como la heroína y obtener mayores ganancias.

Dentro de las víctimas del fentanilo, son varias las estrellas que han sido engañadas o que se volvieron adictas. Esta semana se arrestó a cuatro personas relacionadas con la muerte de Michael K. Williams, actor de The Wire quien falleció en septiembre de 2021 por una sobredosis que incluía heroína, cocaína y fentanilo.

Esta no es la primera vez que vemos a una estrella morir por esta causa. Acá revisamos otros decesos asociados a la sustancia que hoy ha abierto un fuerte debate en el mundo:

*Prince

El artista falleció a los 57 años por una sobredosis “extremadamente alta” de fentanilo en su estómago e hígado. Fue encontrado el 21 de abril de 2016 en el ascensor de su hogar de Paisley Park, Minnesota por el hijo de un médico, Andrew Kornfeld, quien atendía un llamado realizado el día previo por el representante del artista declarando una “grave emergencia médica”.

Una semana antes, Prince ya había sido víctima de una sobredosis mientras viajaba en avión luego de un concierto en Los Ángeles. El vuelo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Illinois donde se le tuvo que administrar una doble dosis de medicamentos para revertir los efectos de opiáceos en el artista.

Ante el requerimiento de los médicos, Prince se rehusó a realizarse exámenes y se excusó diciendo que solo había mezclado dos pastillas y que no lo volvería a hacer.

De acuerdo a su guardaespaldas, fue recién ahí que se dieron cuenta de la adicción que tenía el a los analgésicos, pues cuando le pidió que dejara de consumirlos, Prince le habría dicho que no podía, por el dolor que presentaba en las manos.

El músico habría comenzado su historia de adicción en 2010, luego de una cirugía de caderas. Uno de sus músicos, Morris Hayes, comentó que las lesiones se debían a “saltar de pianos y parlantes” y a la propia sobrevivencia de Prince “Si su cabeza estaba en llamas, él se ponía un sombrero y se seguía moviendo”.

A pesar de no tener recetas a su nombre, luego de su muerte se encontraron 49 pastillas que tenían como componente el fentanilo. Se cree que estás fueron las mismas que le causaron el episodio de sobredosis en Illinois seis días previo a su muerte.

*Tom Petty

El reconocido guitarrista murió el 2 de octubre de 2017 luego de tomar una importante cantidad de pastillas entre las que se incluían el fentanilo, la oxycodona y el xanax. Fue encontrado en su casa en Malibú, donde también había restos de Restoril, una benzodizepina, y Celexa, un antidepresivo.

Si bien fue llevado a urgencias y puesto en soporte vital, los médicos, al no detectar actividad determinaron la muerte cerebral, por lo que fue desconectado. De acuerdo a su autopsia, la causa de muerte oficial se registró como “una falla multisistémica debido a la toxicidad de las drogas mezcladas”.

El líder de Tom Petty and the Heartbreakers, además, sufría de aterosclerosis, una enfermedad donde se deposita grasa en los vasos del corazón, y un enfisema pulmonar, por lo que contaba con prescripción médica.

También se trataba un dolor de rodillas y una fisura de caderas, esta última provocada poco antes de un tour. A pesar de esta dolorosa lesión, el artista insistió en continuar con las presentaciones y realizó 53 fechas antes de morir. Su familia cree que el abuso de medicamentos se debió a la lesión en la cadera ya que el día de su muerte se confirmó que estaba completamente fracturada.

El artista ya había hablado de su experimentación con las drogas anteriormente. Había consumido cocaína y alcohol, y a finales de los años 90 desarrolló una adicción a la heroína luego de su primer divorcio. En el libro de Warren Zanes, Petty:The biography, Petty se refirió a esta situación: “El uso de heroína iba contra mis principios. No quería ser esclavo de nada, entonces traté de hacerlo menos, pero no funcionó. Luego intenté dejarlo de golpe y tampoco. Era una mierda muy fea”.

*Lil Peep

El artista post-emo murió el 15 de noviembre de 2017, en su bus de gira tan solo momentos antes de un show en Arizona. Gustav Ahr, como realmente se llamaba, sufrió una sobredosis de pastillas de Xanax, sin saber que estaban contaminadas con fentanilo.

Ese día se encontraba consumiendo cannabis con dos de sus fans en el bus que se le había asignado para la gira que recorría Estados Unidos. De acuerdo a la declaración de ellos, el artista se veía muy feliz, compartiendo e incluso dijo que iba a contratar a uno de los dos seguidores como asistente personal.

“Hoy es un buen día. No todos son buenos, pero hoy lo es. Me siento bien”, habría dicho el artista. 30 minutos después se desmayó y no volvió a despertar. El examen toxicológico de su autopsia encontró niveles extremadamente altos de fentanilo y xanax, además de cocaína, marihuana y otros opiáceos.

*Matt Roberts

Al parecer, nadie sospechaba de su adicción, la que se había desarrollado a lo largo de seis años, luego de que le prescribieran los parches de fentanilo en 2010. De acuerdo a su padre Darrel, el guitarrista de 3 Doors Down sufría de dolores de espalda y ansiedad, y lo habían operado de una lesión en una mano una década antes.

En agosto de 2016, se encontraba preparando un concierto para veteranos en Wisconsin. Antes del viaje compró un paquete de 30 parches de fentanilo en una farmacia CVS. “Yo ni siquiera sabía que era el fentanilo, pero sabía que Matt había tomado algo. Su comportamiento era extraño. Caminaba muy lento y miraba hacia abajo”, declaró su padre.

Horas más tarde del viaje lo encontraron muerto en el pasillo de su hotel. Roberts tenía 38 años y un parche de fentanilo estaba pegado a su cuerpo. “Matt tenía dolor pero nunca como para ser tratado con fentanilo”, declaró el abogado Joey Dumas, quien buscaba demandar al médico del artista. Sin embargo, nadie fue acusado ni declarado culpable por su muerte.

*Shock G

Reconocido por su alter ego MC Humpty Dumpty, Gregory Jacobs falleció por una mezcla de fentanilo, metanfetamina y alcohol. El reconocido rapero de los años 90 fue encontrado en el Hotel Vista Inn and Suites en abril de 2021 en Tampa, Florida donde había asistido a un concierto como invitado.

El cofundador de Digital Underground no realizó el check out a la hora estimada, por lo que el gerente del hotel se apersonó en su habitación para revisar. Ahí encontró al artista inconsciente en su cama, donde a las 14:20 horas fue declarada su muerte.

*Jay Bennet

El multiintrumentista de la banda Wilco también fue víctima de los parches de fentanilo y falleció el 24 de mayo de 2009 mientras dormía. Estaba a la espera de una operación de cadera cuando fue encontrado en su casa en Urbana, Illinois.

Pocas horas después, Wilco comunicó: “Estamos profundamente tristes por esta tragedia. Echaremos de menos a Jay tal y como le recordamos, como un ser humano realmente único y dotado”.

Luego de su muerte se creó la Jay Bennett Foundation que busca potenciar la educación y la música.

*Mac Miller

Una de las muertes más icónicas asociadas a la droga fentanilo es la del rapero Mac Miller. El 7 de septiembre de 2018, el artista fue encontrado inconsciente por su asistente personal. Ella llamó a emergencias y el artista fue declarado muerto en el lugar. El examen toxicológico reveló presencia de cocaína, fentanilo y alcohol en su sangre, y en el lugar se encontró una botella de alcohol, un frasco de pastillas y una sustancia blanca en polvo.

El día anterior, su asistente había estado con él pasadas las 22.00 horas y más tarde su madre había hablado con él por teléfono. Sin embargo, el cantante ya había luchado contra sus adicciones en el pasado y tres días antes ya había tenido una recaída luego de su rehabilitación. A pesar de ello, su familia y amigos concuerdan en que el artista estaba en una de sus mejores etapas. El bajista Thundercat, quien había celebrado el cumpleaños número 12 de la hija de Miller una semana antes, declaró que este se veía realmente feliz y con proyectos por delante.

Tres personas fueron acusadas de facilitarle el fentanilo al artista. Stephen Walter decidió declararse culpable y cumplir una pena de 17 años por haber guiado al rapero a un hombre que vendía pastillas cortadas con fentanilo. Ryan Reavis, quien también aceptó declararse culpable, habría sido el proveedor de la sustancia; y finalmente Cameron James Pettit, quien habría sido el intermediario de la compra y quien también fue arrestado por este hecho.

*Paul Gray

Fundador de una de las bandas más populares del metal de los últimos años, Slipknot, Paul Gray fue víctima de la mezcla de morfina y fentanilo. El 24 de mayo de 2010 fue un empleado del hotel Town Place, en Des Moine, Iowa, el que encontró su cuerpo inerte en una de las habitaciones.

De acuerdo a su autopsia, la sobredosis habría sido accidental y además se habría descubierto que el bajista sufría de una grave afección cardíaca. Su médico de cabecera, Daniel Baldi, fue demandado por la familia del artista y finalmente llegaron a un acuerdo acordándose una indemnización.

Baldi ya había sido acusado y absuelto de al menos die casos similares en otros pacientes, y trataba a Paul Gray hace años, incluyendo un tratamiento de abuso de drogas.

*Logan Williams

El cine tampoco se salva de las sobredosis. Con tan solo 16 años el actor de The Flash murió el año 2020 debido a una sobredosis de fentanilo. El canadiense se había escapado de su rehabilitación para volver a consumir luego de una hospitalización por intoxicación.

De acuerdo a su madre, Williams llevaba tres años luchando contra el consumo de drogas, algo que habría sido causado por el alto estrés de los castings y presión laboral a corta edad. De acuerdo a la información, durante la hospitalización previa a su muerte se había encontrado una lesión cerebral que le afectaría la memoria a largo plazo y el funcionamiento cerebral general.

*Michelle McNamara

La periodista y escritora se encontraba escribiendo el libro El asesino sin rostro, cuando murió por una sobredosis de xanax, fentanilo y aderall, el 21 de abril de 2016. Mientras dormía, la autora de 46 años dejaba atrás a su esposo y a su hija Alicia.

Su investigación sobre el asesino de Golden State la llevó a una obsesión donde pasó horas en Internet, visitando sitios donde habían ocurrido los crímenes y revisando las evidencias, ya que, de acuerdo a sus declaraciones, su objetivo no era escribir un bestseller, sino sentarse frente al asesino arrestado.

Debido a la naturaleza del caso, la escritora estaba presentando problemas para dormir, por lo que su marido le sugirió tomarse una noche libre para dormir sin alarma. Ahí MacNamara tomó algunas pastillas de xanax y murió en el sueño. Más tarde se descubriría el cóctel de medicamentos presentes en su sangre y una condición cardíaca aterosclerótica sin diagnosticar.

*Lexii Aliijai

Tan solo cuatro años después de su primer single My Sweet 16s, la cantante de rap Alexis Alijai murió por una mezcla de fentanilo con etanol. Durante el año nuevo de 2020, la cantante consumió estas sustancias que le causaron la muerte.

*Bobby Brown Jr

El hijastro de Whitney Houston sufrió un destino parecido al de la exitosa cantante. A sus 28 años, el joven fue encontrado muerto en su hogar de los Ángeles el 18 de noviembre de 2020 ¿La causa de muerte? una sobredosis de drogas con fentanilo.

Son varios los integrantes de la familia que han muerto por abuso de sustancias ilícitas. La misma Whitney se ahogó en una bañera producto de su estado.

Tres años después fue la hija del matrimonio la que siguió la misma suerte de su madre cuando se intoxicó y también se ahogó dándose un baño de tina, donde fue encontrada por su pareja. Estuvo un mes en coma antes de su fallecimiento.

Más adelante sería la pareja de Bobby, Kristina, la que moriría por sobredosis de heroína.

*El caso de Demi Lovato

Sin duda son varios los artistas que han sufrido las consecuencias del peligroso fentanilo. Una que logró sobrevivir a la sobredosis pero que quedó marcada para siempre con las secuelas, fue la cantante y actriz Demi Lovato, quien el 24 de julio 2018 terminó hospitalizada por casi un mes luego de abusar de la sustancia. Debió ser reanimada.

La ex chica Disney había estado celebrando el cumpleaños de una amiga en su casa en Los Angeles. Una vez terminada la fiesta ella contactó a su dealer quien le vendió una mezcla de heroína con fentanilo. Según algunas informaciones, uego de haberla drogado este la violó y dejó inconsciente en su cama.

Al día siguiente su asistente la encontró y dio aviso a emergencias, luego de ver que no respondía y tenía el cuerpo azul. De acuerdo a los médicos, a ella no le quedaban más de 10 minutos de vida.

Durante el episodio sufrió tres derrames cerebrales y un infarto. Dentro de las consecuencias están la pérdida de gran parte de su visión, lo que afecta su capacidad de conducir y leer.

La cantante decidió contar toda la verdad de su recaída luego de varios años luchando contra el abuso de sustancias en el documental Dancing with the Devil, que se estrenó en 2021 por YouTube. Así mismo se titula la canción que abre el largometraje.

NOTA: Recuerda que si tú o algún cercano tuyo está siendo afectada por el consumo de drogas puedes contactar al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), al teléfono1412. Es un servicio, gratuito, anónimo y confidencial y funciona las 24 horas.