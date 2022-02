“Todo el rock moderno suena como una mierda hecha en una caja”: Korn y sus 30 años de vigencia

En octubre de 1994, el mundo vería llegar con un furioso grito de “are you ready?”, el primer disco homónimo de la banda Korn. Hasta entonces, la muerte de Kurt Cobain -acontecida en abril de ese mismo año- marcó el comienzo del declive del grunge como la principal fuerza del rock en la escena estadounidense, abriendo camino a toda una ola de bandas que acapararían gran parte de la atención y el éxito comercial. Fue algo así como la posta simbólica entre dos generaciones vinculadas a las guitarras.

Y los encargados de poner la primera piedra para pavimentar ese camino serían precisamente Korn. Con un sonido crudo gestado desde la mezcla entre rock pesado y rap, adherido a tormentosas letras oscuras, el disco Korn (1994) fue hace casi 30 años la inflexión que inclinaría la balanza hacia aquella nueva era.

Su alineación original contó con Reginald “Fieldy” Arvizu en el bajo, James “Munky” Shaffer y Brian “Head” Welch en guitarras, el baterista David Silvera y, por último, quizás su figura más insigne: Jonathan Davis en la voz, su rostro e insignia.

Davis nutrió el disco debut de la banda con prácticamente cada uno de los golpes que había recibido hasta ese momento en su vida: desde el abuso sexual que sufrió durante su infancia, hecho que se transmutó en la escalofriante y tortuosa Daddy; hasta el acoso del que sería víctima durante su adolescencia por parte de sus compañeros de escuela al reconocerse como un fanático de Duran Duran, lo que inspiraría la canción Faget.

La gran carga emocional de sus letras separaría a Korn de otras bandas del mismo género que surgirían después, situándolos como una de las bases del género conocido como nu metal: guitarras duras, voces estridentes, focos apuntando de cerca tanto al hip hop y el funk como al rocj alternativo que inauguró el último decenio del siglo XX.

“Estoy tan malditamente feliz porque no tengo que cantar este maldito álbum de nuevo después de esta gira. Yo voy a ser bien honesto. No me gusta tocar ese álbum maldito. Es oscuro, jode con mi cabeza. Me he metido en la peor depresión en esta gira debido a esto”, indicó Davis en una entrevista, tras ser consultado por la gira que celebró los 20 años del primer disco de Korn.

Luego de su intenso debut, la banda lanzó una seguidilla de discos durante toda la “época de oro” del nu metal, publicando con relativa intermitencia entregas como Life is peachy (1996), Follow the leader (1998), Issues (1999) y Untouchables (2002).

Si bien casi todos gozaron de buena recepción y sólido rendimiento comercial, hasta su disco Untouchables la banda ostentó dos premios Grammy: Mejor video musical de 1999 por Freak on a leash; y Mejor interpretación de metal en 2003 por Here to stay.

Pero en la música, ningún género reina de forma infinita. El nu metal comenzó a decaer durante el año 2005, debido a que muchas bandas se mudaron hacia otros sonidos o algunas desaparecieron. Korn es una de las pocas que no claudicó. Aunque enfrentaron algunos cambios de formación, siguieron vigentes hasta hoy, incluso con nuevo disco.

La nueva era

Durante los últimos años, tras el lanzamiento de Untouchables, la banda se ha mantenido en giras y publicando discos, destacando entre ellos See You on the Other Side (2005) y la vuelta a sus raíces en Korn III: Remember Who You Are (2010), donde se alejan de los sonidos más ligados al rock alternativo.

“Yo creo que ellos siempre han sido curiosos en términos musicales de establecer nexos con otros géneros, no son los pioneros, pero siempre tuvieron esta combinación entre los sonidos de metal industrial y una raíz súper hip hop, entonces creo que la banda nunca abandonó el tratar de estar buscando nuevas cosas. Hay unas etapas de Korn que son súper cargadas a la electrónica, que es algo que está dado más por Jonathan Davis, hay una sensación gótica también que en ellos nunca los ha abandonado. Entonces, siempre terminan siendo más bien inquietos y creativos, pero por supuesto que en eso va a existir más sintonía con el público y otras veces menos”, señala respecto al grupo el crítico musical de Culto, Marcelo Contreras.

En nuestro país, la influencia de Korn y de otras bandas del mismo género, como Deftones, Limp Bizkit o Snot, cada una con diferentes tintes, influenciaron a todo un séquito de jóvenes chilenos que abrazaron el género durante los años 2000, creando una escena que tuvo por estandartes a grupos como Rekiem, 2x y Rey Chocolate, quienes dieron paso a una serie festivales locales dedicados a su propia escena, como la serie de conciertos Aggrofest, donde se agrupaban los mejores exponentes de lo que localmente se denominó “aggro metal”.

A la fecha, Korn ha visitado cinco veces nuestro país, siendo la última vez el año 2017, cuando se presentaron en un Teatro Caupolicán que aglutinó a ese mismo público que vibró durante su adolescencia con sus éxitos.

Luego de su último lanzamiento titulado The Nothing (2019), la banda dio los primeros indicios de lo que será su nueva entrega durante una entrevista realizada en 2021 a la revista Kerrang!, en donde Davis destacó que producto de las cuarentenas provocadas por la pandemia, los diferentes integrantes del grupo han tenido el tiempo suficiente para trabajar en nuevas canciones.

“Ha sido realmente una locura, pero logramos reunirnos y estamos decidiendo qué vamos a hacer, pero se nos ocurren algunas ideas geniales y esperamos hacer un anuncio muy pronto”.

Tras algunos meses de aquella entrevista, la banda de manera críptica comenzó a dar atisbos del concepto y lanzamiento del nuevo álbum mediante sus redes sociales y carteles publicitarios, los cuales fueron expuestos en diferentes partes del mundo, entre ellos el barrio Cadem Town y el club Electric Ballroom en Londres.

Cartel de Korn en London. Fuente: planetradio.co.uk

Los carteles presentaban el nombre de la banda sobre un fondo plomo, y en su esquina inferior derecha se encontraba un código QR, el que tras ser escaneado con un teléfono celular dirigía a un filtro de Instagram en 3D donde se podía apreciar una mano sosteniendo la cabeza de un bebé.

La banda no informó más detalles manera oficial, ni tampoco se refirió al lanzamiento durante algunos meses, manteniendo la expectación de sus fanáticos.

Finalmente, el 11 de noviembre de 2021 todo el misterio culminó con el lanzamiento de Star the healing, primer sencillo de su próxima entrega titulada Requiem que se estrena este viernes 4.

La publicación del primer sencillo de Requiem fue acompañado con un video musical dirigido por Tim Saccenti, quien ya ha trabajado para artistas como Flying Lotus, Run the Jewels y Depeche Mode, en donde la banda se rodea de criaturas sobrenaturales.

Cabe destacar que, en el video, se puede apreciar a Jonathan Davis utilizando el atril de micrófono que el cantante solicitó diseñar al artista Hans Ruedi Giger, conocido por sus colaboraciones para la saga de películas Alien.

Sobre la elaboración del Requiem, Jonathan Davis señaló: “El disco se hizo todo de manera análoga, una mezcla de análogo y digital, así que suena realmente vivo y enorme. No suena como todo lo que se hace ahora, todo el rock moderno suena como una mierda hecha en una caja. Eso no me gusta”.

Tras el primer lanzamiento, Korn lanzó durante enero el single Forgotten, y finalmente el 2 de febrero, a solo dos del estreno mundial del disco, publicó su última entrega, Lost in the grandeur, una canción más apacible que sus antecesoras.

Finalmente, el estreno mundial del disco fue celebrado con un live titulado Requiem Mass, el que se transmitió en vivo de manera internacional. La presentación fue realizada en una iglesia metodista, conocida como Hollywood United, en Los Ángeles.

Además, la banda solicitó que quienes asistieran al concierto deberían ir vestidos a tono con un funeral.

Curioso: Korn nunca se trata de un adiós para siempre. Su capacidad de reinvención los sitúa como creadores en constante renacer.