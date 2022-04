El presente y futuro de las figuras protagónicas de los Grammy 2022

Luego de que se aplazara la fecha inicial pactada para el 31 de enero, finalmente la celebración de los premios Grammy en su versión 2022, los más importantes galardones de la música, se llevarían a cabo este domingo 3. El evento de este año se desarrolla en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, reemplazando así su habitual sede en Los Angeles.

¿Quiénes son los principales nominados y que les depara el destino inmediato tras los galardones? Aquí, un repaso:

Olivia Rodrigo, la gran promesa

Si hay algo de lo que sabe la cantante de 19 años nacida en Murrieta, California, es de agitar la industria musical. Así, luego de que de su sencillo Drivers Licence alcanzara en 2021 el histórico estatus de cuádruple platino tras su lanzamiento el 8 de enero, dos meses más tarde Rodrigo arremetería nuevamente con su telúrico álbum debut, Sour (2021), posicionándose rápidamente como uno de los fenómenos musicales del último tiempo.

El disco debutó como número 1 en la lista Billboard 200, además fue nombrado número 1 de 2021 por la revista Rolling Stone, siendo a su vez reconocido como uno de los mejores LP de 2021 por The New York Times. Sin embargo, sus marcas no se detienen allí, ya que Sour rompió el récord de ser el álbum más transmitido en una semana por una artista femenina en la historia de Spotify.

Gracias a su rotundo éxito, la cantante fue reconocida como la mujer del año 2022 por la revista Billboard.

“Conectando con el público de todas las generaciones a través de canciones cargadas de emoción sobre el desamor, los celos y el crecimiento, ha logrado un éxito en las listas absolutamente increíble para una artista debutante. Estamos encantados de celebrar su voz única y el enorme impacto que ha tenido en los fans de todo el mundo en tan poco tiempo”, señaló tras su nombramiento Hannah Karp, directora editorial del medio.

Con esta mochila a sus espaldas, quizás no es de sorprender que la cantante estadounidense haya conseguido siete nominaciones a los Grammy.

De esta forma, luego de su presentación durante este domingo, la cantante continuará con su gira Sour Tour, la que arrancará en Estados Unidos y concluirá con un periplo por Europa. Sus presentaciones contemplan a más de 40 ciudades, incluido un show durante dos noches en el Radio City Music Hall en Nueva York y el Teatro Griego de Los Angeles.

Además, Rodrigo ya ha anticipado que se encuentra trabajando en el que será su próximo nuevo álbum. Si bien la propia artista ha señalado que el disco ya posee título y tiene algunas canciones terminadas, a la fecha aún no se ha revelado su nombre ni fecha de lanzamento.

Billie Eilish a dos años del gran hito

En 2020, la cantante estadounidense simplemente arrasó con todo. Así, tras el lanzamiento de su álbum debut, When we all fall aslepp, where do we go?, el 29 de marzo de 2019, Billie Eilish alcanzó rápidamente dos certificaciones platino gracias a sus sencillos Ocean Eyes y Lovely, junto con cosechar otras siete certificados oro.

El disco fue íntegramente grabado en su casa con ayuda de su hermano Finneas O’Connell y debutó en los premios Grammy marcando un hito al ganar las cuatro categorías principales en un mismo año, hazaña solo ocurrida dos veces en 64 ediciones de la premiación.

De esta forma, Eilish se alzó en la versión número 62 de los Grammy como Mejor artista nuevo, Mejor grabación del año, Mejor álbum del año y Mejor canción del año. A su vez, se llevó a casa el premio a Mejor álbum vocal pop, sumando un total de cinco Grammy, alzándose como una de las más importantes estrellas del pop de los últimos años y la primera artista femenina de la historia en ganar las cuatro categorías generales en la misma noche.

Luego de este hito, la cantante se presentó en festivales como Coachella, tras lo que estrenó uno de los discos más esperados de 2021: Happier than ever. El álbum mostró un giro hacia una faceta más oscura en la carrera de la cantante y también demostró una mayor madurez en su trabajo. Su segunda entrega debutó en la cima de la lista Billboard 200; además, todas sus canciones se ubicaron en la lista Hot rock & alternative songs.

Luego, durante la edición de los Grammys en 2021, marcada por una escueta celebración debido a la contingencia sanitaria, Eilish se llevó el premio a Mejor grabación del año por su sencillo Everything I wanted.

El domingo pasado la cantante fue galardonada en los Oscar, consiguiendo la estatuilla a Mejor canción original gracias a su sencillo No time to die, composición creada para la última película de James Bond, Sin tiempo para morir (2021).

Con ello, la artista se presenta nuevamente en la premiación de los Grammy, siendo nominada a Grabación del año, Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum pop vocal, Mejor banda sonora, Mejor video musical y Mejor película musical.

Si bien de momento aún no ha anunciado una nueva entrega, cabe destacar que su última parada antes de su presentación de este domingo se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado viernes, ocasión en que la cantante presentó gran parte de sus mayores éxitos, haciendo hincapié en su más reciente LP.

Jon Batiste, el líder

Jon Batiste, compositor estadounidense de R&B y jazz, es conocido en la actualidad por ser el líder de la banda que acompaña al programa The Late Show With Stephen Colbert.

Sus primeros pasos en la música los dio en su adolescencia. Siendo parte de la legendaria familia musical de Batiste de Lousiana, el cantante lleva grabando y presentándose en vivo de manera constante desde 2005, año en que lanzó su primer disco de estudio titulado Times in New Orleans.

No obstante, no fue hasta el debut de Social musical (2013), en compañía de la agrupación Stay Human, que permanecería varias semanas en lo más alto de las listas de jazz de Billboard y iTunes.

Tras esto, el cantante lanzó Hollywood Africans (2018), con el que cosechó muy buenas críticas durante el año de su estreno, siendo definido por el medio Wall Street Journal como “una elegante meditación”.

Destacado por su flexibilidad y fluidez en sus interpretaciones, su primera nominación a los premios Grammys llegaría en 2018, ocasión en la que su versión del sencillo St. James Infirmary Blues competiría como Mejor actuación de raíces americanas. Luego, en 2020, el artista recibiría dos nominaciones: Mejor álbum instrumental contemporáneo, por su disco Chronology of a dream: Live at the Village Vanguard (2019) y Mejor álbum de new age por Meditations (2020).

Durante ese mismo año, Batiste junto a Trent Reznor y Atticus Ross fueron los encargados de componer la banda sonora de la película animada de Pixar Soul (2020). Por su trabajo, fueron reconocidos con el Oscar a Mejor banda sonora original, convirtiendo a Batiste en el segundo compositor afroamericano en ganar una distinción en esta categoría.

De esta forma, ya consolidado como uno de los intérpretes de jazz estadounidense más importantes de la actualidad y tras el lanzamiento de su último álbum, We are (2021), Jon Batiste recibió la inesperada cantidad de 11 nominaciones para la actual ceremonia de los premios Grammy, liderando la actual versión de los reconocimientos.

Su última presentación previa a la premiación la realizó el 4 de marzo en el Centennial Hall de la Universidad de Arizona y de momento el artista no ha anunciado un nuevo álbum. Sin embargo, tiene un nuevo sencillo: Love, lanzado el 2 de marzo del presente año.

Doja Cat tras la polémica

Durante el último tiempo, la cantante estadounidense Doja Cat se ha posicionado como una de las estrellas musicales de rap y dance pop con mayor alcance.

El despegue de su carrera se dio luego del lanzamiento de su sencillo Mooo!, estrenado en 2018. La canción rápidamente se convirtió en todo un fenómeno viral, alcanzando más de cien millones de reproducciones en Spotify. A este sencillo le siguió el éxito Say So, el que no solo se transformó en un reconocido challenge de la plataforma de videos TikTok, sino que luego de su lanzamiento llegó al puesto número 1 en la lista de Billboard hot 100.

De esta forma, la artista rápidamente consiguió posicionarse como una estrella de alcance internacional, presentándose durante el mes de febrero en la fiesta Fanatics Super Bowl Party LVI y recientemente deslumbrando al público nacional, en la última edición del festival Lollapalooza Chile.

Con tres discos bajo el brazo, lo más destacado de su repertorio es su última entrega, Planet her (2021), álbum que le abrió diferentes puertas y la lleva a los Grammys 2022 como una de las artistas que más nominaciones : Grabación del año, Álbum del año, Canción del año, Mejor dueto, Mejor interpretación vocal, Mejor melodía de rap y Mejor canción de rap.

Su última presentación previa a la entrega de premios contemplaba un concierto en el festival Asunciónico, en Paraguay. Sin embargo, su debut en aquel país no pudo concretarse debido a las fuertes lluvias que obligaron a cancelar el festival. Tras este fallido estreno se desató una serie de polémicas que involucraron a la cantante con sus fans paraguayos, debido al frío recibimiento durante su estadía en un hotel. Si bien finalmente Doja Cat se disculpó durante esta semana, hace algunos días reafirmó su decisión anunciada mediante sus redes sociales de “retirarse de la música”.

Doja Cat reiteró su decisión de retirarse de la música mediante su Twitter.

De cualquier forma, la cantante anunció mediante un Live de Instragram, a comienzos del presente año, que en un futuro planea sacar un disco doble con “muchas sorpresas”. Pese a que no adelantó su nombre, señaló que el álbum contemplaría siete canciones de rap-pop mientras que su segunda parte constaría de 12 canciones de hi-hop. Dicho material sería producido por 9th Wonder y Jar Versace.

Por último, el pasado 25 de febrero se estrenó su más reciente colaboración, titulada Freaky Deaky, instancia en que Cat nuevamente trabajó junto al rapero Tyga.

El retorno de Justin Bieber

El cantante canadiense hará un alto a su gira internacional Justice World Tour, que contempla una fecha a realizarse el próximo 7 de septiembre en nuestro país, para llegar a la ceremonia de premiación de los Grammys como uno de los artistas con mayor cantidad de nominaciones.

Con seis discos bajo el brazo, entre los que se encuentra su reconocido álbum debut My world 2.0 (2010), Justin Bieber ha conseguido alcanzar ocho nominaciones para la presente edición gracias a su último lanzamiento, Justice (2021), que debutó en la cima del Billboard Hot 100.

.El cantante, convertido en la actualidad en uno de los artistas musicales con mayor cantidad de discos vendidos de la historia, ya había sido nominado a los premios Grammy, aunque algunos de los más importantes le han resultado ciertamente esquivos. Ganó en 2016 en la categoría de Mejor grabación dance/electrónica, por su sencillo Where are Ü now, y en 2021 obtuvo el premio a Mejor interpretación de country dúo/grupo por su participación en la canción 10,000 Hours.

A la fecha, el cantante no ha anunciado un nuevo álbum de estudio. Sin embargo, su último sencillo, Up at night, fue estrenado el pasado 30 de marzo por medio de la plataforma Spotify, en que se presenta en una colaboración con la cantante Kehlani.

H.E.R., la revelación del R&B

Gabriella “Gabi” Wilson, mejor conocida por su nombre de H.E.R., comenzó su carrera como participante del programa Radio Disney’s The next bight thing en el 2009, tras lo cual en 2014 consiguió firmar con el sello RCA Records con solo 14 años de edad. Por aquellos años lanzó su sencillo Something to prove bajo su nombre real, el que recibió una buena respuesta por parte de la crítica.

Luego, en 2016, resurgió bajo el pseudónimo de H.E.R. lanzando su disco H.E.R Volume 1. Luego de esta publicación la artista se ha mantenido de manera constante trabajando en diferentes discos hasta 2021. Sin embargo, no sería hasta el lanzamiento de la compilación homónima H.E.R., lanzada en octubre de 2017 que la cantante alcanzaría sus primeras cinco nominaciones a los Grammys. De esta forma, durante la 61 versión de la premiación en 2019 ganó las categorías de Mejor interpretación de R&B y Mejor álbum R&B.

Tras el rotundo éxito que la posicionó como una de las de intérpretes del género más importantes de la escena actual, la cantante volvió a ser nominada en 2021, ocasión en que se llevó el galardón a Canción del año gracias a su sencillo I cant breathe y Mejor canción R&B por Better than I imagined. La cantante coronó su redondo 2021 llevándose el Oscar a Mejor canción original por su sencillo Fight for you, canción que forma parte del soundtrack de la cinta Judas y el Mesías Negro (2021), del director Shaka King.

Recientemente, la cantante realizó su primera presentación en un estadio, ocasión en la que actuó de telonera de la agrupación británica Coldplay en su concierto realizado 25 de marzo en Monterrey, México. A su vez, la gira contempla visitas a París, Los Angeles, Londres, Dallas y Fráncfort, las que espera completar en paralelo a su tour en solitario, que comenzó durante este mes y contempla ocho ciudades de Estados Unidos.

Su último sencillo lanzado fue Good Morning Georgeus, una colaboración con la rapera Mary J. Blige, publicada el 25 de marzo del presente año. Y por si fuera poco, en una entrevista realizada por el medio Los Angeles Times, la cantante confirmó que, pese a encontrarse ocupada entre actuaciones y giras, está trabajando en diferentes canciones dentro de su estudio, las que espera comenzar a lanzar a lo largo de 2022.