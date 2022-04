Pistol: lo que sabemos hasta ahora de la serie sobre Sex Pistols

“La monarquía nos ha robado nuestra juventud”, comenta el joven Anson Boon en la piel de Johnny Rotten, la voz de los Sex Pistols, en un fragmento del primer trailer de Pistol, la serie biográfica sobre el mito del punk rock.

Si bien, el trailer de un poco más de 40 segundos no revela muchas claves sobre la trama, da un vistazo a las ganas del grupo por hacerse notar, algunas tomas en sus legendarias -y caóticas- actuaciones y permite ver a parte de su elenco. Allí destaca Toby Wallace, como el guitarrista Steve Jones, Louis Partridge como Sid Vicious, Jacob Slater como Paul Cook, Boon como Rotten y Christian Lees como Glen Matlock.

Además, la historia incorpora a otros personajes claves para la leyenda de los Pistols y la escena punk del pesimista Londres de mediados de los setentas; Thomas Brodie-Sangster, de Gambito de Dama, interpreta al peculiar mánager Malcolm McLaren; Maisie Williams, de Game of Thrones, se pone en la piel de la mítica Pamela “Jordan” Rooke -cresta punk incluida-, y Talulah Riley, de Westworld , será la diseñadora punk Vivienne Westwood.

Respecto a la trama, no hay mucho misterio; se trata de una adaptación de las memorias de Steve Jones, Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, es decir, la historia se cuenta desde su punto de vista. Una idea que por ejemplo, remite a lo realizado en la película Miguel San Miguel (2012), sobre los años iniciáticos de Los Prisioneros, desde el punto de vista de Miguel Tapia.

La dirección de la serie está a cargo de uno que le gustan las historias de jóvenes marginales; Danny Boyle, el mismo de la mítica Trainspotting, a su vez, ambientada en los años de la era Thatcher. Por ello, tiene clara su valoración sobre la irrupción del punk como protesta ruidosa y juvenil. “Este es el momento en que la sociedad y la cultura británica cambió para siempre”, señala en un comunicado. “Es el punto de detonación de la cultura callejera británica, donde los jóvenes comunes y corrientes tenían el escenario y desahogaban su furia y su moda, y todos tenían que mirar y escuchar... y todos les temían o los seguían.

Aunque la serie de seis capítulos es original de FX y en EE.UU se emitirá vía Hulu (el 31 de mayo), para el resto del orbe, se distribuirá por la plataforma Disney +. En el caso de Chile, esta llegará al streaming por Star +.

Pese a la impresión inicial, al espíritu polémico de la banda no ha estado ausente de la producción. Una vez que la serie fue anunciada en marzo de 2021, generó la molestia de John Lydon quien la calificó como “la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar”. No se quedó en palabras, sino que emprendió acciones legales por el uso de la música original del cuarteto punk, pero a su vez entró en conflicto con sus excompañeros Jones y Cook, quienes le ganaron en la corte.

La clave, está en el acuerdo de licencia de los músicos sobrevivientes, firmado en 1998. “El acuerdo de la regla de la mayoría existió como resultado, por lo que ninguna parte externa podía dictar el uso de la música de la banda -explican Jones y Cook en un comunicado-. Y contar con un mecanismo en caso de que un miembro bloqueara injustamente el proceso de toma de decisiones, que es lo que sucedió en este caso”.

Mira el trailer a continuación