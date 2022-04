Cinco canciones claves para entender a Kurt Cobain (y que no son de Nevermind)

Love Buzz

Pese a que el grueso del cancionero de Nirvana fue dominado por Kurt Cobain, en rigor, su primer sencillo fue una versión para esta canción original de los holandeses Shocking Blue (los mismos del clásico Venus), lanzada en 1967, el año del verano del amor. Según el bajista Krist Novoselic, la banda descubrió la canción gracias a que encontró el disco en una tienda de saldos y la puso una tarde mientras bebía cervezas con Kurt. Asimismo, este tema muestra la apertura de Cobain, y la amplitud de su gusto musical; biógrafos como Charles Cross detallan que el zurdo en su juventud le llegó a gustar The Knack y en general le atraía el rock setentero. Aunque en una charla con NME reconoció que no quedó del todo conforme con el resultado de la grabación, a cargo de Jack Endino, el mismo productor de su álbum debut, Bleach (1989). “Ojalá hubiéramos podido grabarlo mucho más pesado. Fue una de nuestras primeras grabaciones. No estábamos seguros de lo que queríamos hacer, así que resultó un poco débil en comparación con nuestras grabaciones más recientes”.

Been a son

Otro tema de los primeros años que desarrolla una de las obsesiones de Cobain; los traumas familiares. En este caso, se refiere al caso de un padre que prefiere tener un hijo y no una hija. “Debería haber muerto cuando nació, ella debería haber usado la corona de espinas” canta en la letra. No debió mirar muy lejos, porque en rigor hablaba de su propio padre, Donald, un hombre que prefería los deportes y la cerveza por sobre las artes. Según el músico, su progenitor nunca tuvo suficiente cariño por su hermana menor -a quien Kurt protegía-, de allí la letra. Una versión del tema, grabado en la sesión en BBC con Mark Goodier, se incluye en el compilatorio Incesticide (1992), y entre otras cosas, es de los pocos en que se puede escuchar un solo de bajo tocado por Krist Novoselic.

Spank Thru

Es considerada como la primera canción de Nirvana. Figura entre las primeras grabaciones de Kurt Cobain, y la incluyó en su maqueta de 1985 titulada Fecal Matter. Cuando el zurdo conoció a Krist Novoselic le enseñó la cinta para convencerlo de unirse a él; este fue uno de los temas que le llamaron la atención. Esta versión se puede escuchar en el box recopilatorio With the lights out, o bien en el álbum Sliver, que reúne lo mejor de esa caja. Se trata de un tema que tiene varias partes diferentes, a diferencia de la música más acotada y minimalista que la banda desarrolló a lo largo de los años. Nunca se grabó de forma oficial , pero en la discografía póstuma está disponible en algunas versiones de directo, como la del álbum From the muddy banks of the Wishkah, o en el Live at Reading; ambos disponibles en las plataformas digitales.

Scentless Apprentice

Una de las canciones de la discografía que está acreditada a los tres integrantes de la banda; el riff de guitarra fue compuesto por el baterista Dave Grohl, durante los años en que hacía sus primeros esfuerzos por componer canciones. En principio, a Kurt Cobain no le llamó demasiado la atención, pero decidió seguir adelante pues le quitaba algo de presión para componer todo el material del grupo y así se incluyó en el álbum In Utero (1993). “Fue algo totalmente satisfactorio que finalmente se contribuyó equitativamente en una canción, en vez de que yo creara las partes básicas de la canción”, contó en charla con el Chicago Sun-Times. La letra, sin embargo, es puro Cobain; se basa en la trama de la novela El Perfume, la de un joven asesino serial que mataba a sus víctimas para obtener su olor corporal. “Me siento fascinado por los olores. Creo que quisiera tener mi propia perfumería algún día”, contó en charla con el medio Spin.

School

“No recess, no recesss”, grita Kurt Cobain en el coro de School, el cuarto tema del álbum debut, Bleach (1989). Pero al contrario de lo que sugiere esa línea, y el título de la canción, esta no se refiere a los años escolares -en que sufrió acoso por parte de algunos compañeros y no descollaba demasiado-. En rigor, el tema se hace cargo del mote de “sonido de Seattle” que ya comenzaba a circular para hacer referencia a la escena alternativa de la ciudad, en que ya comenzaban a destacar bandas como Soundgarden, Melvins, Mudhoney, Tad, y otras que habían firmado sus primeros trabajos bajo el alero de la discográfica independiente Sub Pop, la misma que editó el primer disco de Nirvana. “¿Puedes creerlo? es solo mi suerte”, canta Cobain en las primeras líneas. Una versión en vivo se puede escuchar en el compilatorio en vivo From the muddy banks of the Wishkah.