Mi disco favorito: Tango in the Night de Fleetwood Mac | por Sebastián Gallardo de We Are the Grand

El grupo We Are the Grand siempre tiene altas novedades en su agenda y 2022 no es la excepción. Acaba de estrenar el single Dual, segundo adelanto de su próximo álbum, y en ese contexto hoy a las 21 horas ofrecerán un show en el Club Chocolate.

Su cantante respondió a Culto la gran pregunta: ¿cuál es tu disco favorito?

“A uno de los que siempre recurro en distintas etapas y nunca me canso de escucharlo de principio a fin es Tango in the night, de Fleetwood Mac. Salió el año 87, un año antes que yo naciera, por lo que al grupo los conocí al salir del colegio. Desde ahí tengo un amor por su música. Siento que son un grupo elevadísimo en todo sentido y en especial este disco me encanta escucharlo, no puedo detenerlo a la mitad. Es un viaje, es un álbum con hits, pero al mismo tiempo es un disco especial en términos de que Stevie Nicks no participó tanto como en otros anteriores, aunque igual hizo Seven wonders. Eso hace que se vean distintas almas en él, ya sea de ella, de Lindsey Buckingham, de Christine McVie. Todas las canciones son increíbles, te muestra lados bien distintos. Pasas a canciones hits a otras más tiradas al new wave como Isn’t it midnight u otras más al lado clásico de Fleetwood Mac como When I see you again. Hay un lado acústico, melancólico”.

“La canción que acabamos de sacar, Dual, yo nunca pensé en Fleetwood Mac cuando hicimos la canción, hasta que hace poco un amigo músico, al escucharla, me dijo que sonaba muy Fleetwood Mac. Me doy cuenta que hay un montón de elementos de ellos que están en la canción. Es un grupo del que se conoce poco en Chile, las generaciones sub 40, siendo que es un grupazo”.