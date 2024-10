Liam Payne ya habría sufrido de sobredosis en el pasado: “Tuvo que ser resucitado al menos una vez”

Mientras la fiscalía continúa investigando la causa de muerte del exmiembro de One Direction Liam Payne, que cayó el pasado miércoles 16 desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, nuevos antecedentes acerca de su historial con las drogas han salido a la luz.

Según una publicación del medio estadounidense Page six, una fuente cercana al cantante aseguró que el músico de 31 años “tuvo que ser resucitado al menos una vez” tras una sobredosis en años anteriores.

Lo mismo confirmó otro de los amigos del cantante, que lo conoce desde su época de One Direction, asegurando que él y sus colegas estaban “shockeados” cuando su manager lo anotó en el show de Netflix Building the Band junto a Nicole Scherzinger y Kelly Rowland, habiendo salido muy recientemente de rehabilitación.

“Su manager lo presionó para que hiciera el programa y se intercambiaron muchos mensajes de texto de preocupación”, dijo la fuente. “Nos sorprendió, no había manera de que él estuviera en condiciones de hacer esto”.

Building the Band, el programa en el que Payne participó como jurado, se grabó a principios de 2024 y consiste en un concurso donde los participantes deben superar desafíos musicales y personales, enfrentándose a la presión de formar una agrupación capaz de romper esquemas en la industria, como sucedió con One Direction en The X Factor.

Tras la muerte del cantante, el proyecto ha quedado en suspenso. Según una fuente citada por The Sun, Netflix está esperando el momento adecuado para consultar con la familia de Payne acerca del futuro del programa. Sin embargo, amigos del cantante han cuestionado si la participación de Payne en la serie fue gestionada de manera responsable.

Foto: AP.

“¿Netflix y los productores buscaron asesoramiento médico para confirmar que él estaba en condiciones mentales y físicas de filmar?”, se preguntó un amigo cercano del artista en declaraciones a Page Six.

El entorno Payne también denunció que este había sido aislado por su nuevo mánager, quien lo trasladó a Miami y lo alejó de su círculo más íntimo. “Liam se volvió muy aislado en los últimos meses, rodeándose de personas que no querían lo mejor para él”, afirmaron las fuentes, que aseguraron que la vida del cantante había ido cuesta abajo después de la separación de One Direction en 2015, lo que lo llevó a finalmente caer en las drogas.

“Estaba desconsolado y nunca se recuperó realmente”, añadió la fuente. “Estaba perdido sin sus hermanos”, refiriéndose a sus compañeros de banda Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik.

A casi dos semanas de la inesperada muerte del cantante, el mundo sigue de luto y así como Netflix tomó la decisión de posponer el lanzamiento del programa, el productor Sam Pounds hizo lo mismo con su colaboración Do No Wrong, que en un principio estaba programada para lanzarse este viernes 1 de noviembre.

“Hoy decido mantener Do No Wrong y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia. Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento. Todos todavía estamos de luto por el fallecimiento de Liam y quiero que la familia descanse en paz y en oración. Todos esperaremos”, escribió ayer desde su cuenta de X, asegurando además que si llegase a salir la canción, le gustaría que las ganancias se destinen a una organización benéfica que elija la familia.