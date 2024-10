La primera canción póstuma de Liam Payne se lanzará este viernes 1

A casi dos semanas de la muerte del cantante y exmiembro de One Direction, Liam Payne, el cantante y productor ganador del premio Grammy, Sam Pounds, anunció el lanzamiento de una colaboración entre ambos artistas titulada Do No Wrong.

Se trataría de la primera canción póstuma del artista que murió el 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel de Buenos Aires, Argentina. “Rezo para que esto sea una bendición para el mundo como Liam siempre ha soñado. Ruego que los ángeles los consuelen a todos todos los días mientras escuchan”, escribió Pounds desde su cuenta de X al anunciar la canción, que se lanzará en tres versiones, incluida una mezcla en vivo y una a capella.

El productor agregó que espera que la canción sea una bendición para su hijo de 7 años, Bear, y para su hermana Ruth Gibbins, al igual que para el resto de su familia. “Rezo para que esta canción eclipse los ecos negativos”, agregó. ”Ruego que el poder curativo, positivo y sobrenatural abrace a todos y cada uno de ustedes”.

El anuncio de la canción viene pocos días después de un video reciente que compartió Pounds desde su cuenta de Instagram grabando junto al artista. “No puedo creer que te hayas ido”, expresó. “Hicimos juntos una música increíble y hermosa que vivirá para siempre”.

Do No Wrong con Liam Payne y Sam Pounds se lanzará este viernes 1 de noviembre