Edo Caroe se alista para el Festival de Viña 2025, lanza libro y fija su último show del año

A veces vale la pena mirar a otros para corroborar el suceso propio. En agosto del año pasado, cuando Fabrizio Copano despachaba dos shows a tablero vuelto en el Teatro Caupolicán –tras un arrollador paso en esa misma temporada en el Festival de Viña-, en el inicio de su presentación hubo una alusión directa a un coetáneo también dedicado al oficio de la comedia.

“Este es el mayor show de humor que se ha hecho en Chile… si es que no hubiera nacido Edo Caroe”, disparaba el comediante en pleno escenario, no sólo en guiño al éxito de su colega, sino que también en mención directa al momento de Caroe sólo unos meses antes. En mayo de 2023, el también mago había materializado dos fechas en el Movistar Arena –para la cita bautizada como Lo que salga-, con boletos que se agotaron en minutos y una fila virtual que acumulaba 40 mil personas, casi al estilo de las estrellas de la música que desembarcan en el país.

Copano tenía razón: el mayor show del humor en Chile estaba en manos de Edo Caroe. Un fenómeno que repitió este 2024, ahora con tres eventos que acontecieron en agosto en el mismo arena del Parque O’Higgins, pulverizando su propia marca. Esta vez, la rutina llevaba el nombre de Peligrosamente bien.

“Son los mejores chistes que he escrito en el último tiempo. Una búsqueda nueva, en una sensación nueva, que es la de sentirse relativamente bien, a diferencia de mi show anterior—Lo que salga—, que tenía que ver mucho más con la nostalgia, la melancolía. El humor nacía de ahí, desde la depresión incluso, por lo que estaba pasando en ese tiempo y mi familia también. Ahora es distinto. Una vez pasado ese momento y toda la catarsis que hice con el show, empezó este momento de mi vida en donde me siento un poquito mejor, donde he disfrutado el bienestar”, decía Caroe en agosto pasado en entrevista con Culto, en la previa a su tripleta de presentaciones.

Al Festival de Viña

Sustentado también en el éxito del podcast Tomás va a morir, Caroe es desde hace meses una de las figuras que más ha apetecido el Festival de Viña del Mar para llenar uno de los casilleros del humor en 2025. Lo siguen desde hace un tiempo y, según pudo saber Culto, ya hay un acuerdo para que el comediante pueda volver a la Quinta Vergara el próximo verano. Se trata de uno de los fichajes de comediantes que hoy tiene más entusiasmado a los organizadores, por el suceso que representa, por la convocatoria que puede arrastrar y también por todo lo que costó para que llegara al evento.

De hecho, es su vuelta a la cita tras su debut de 2016, de amplio éxito y resonancia gracias a una rutina donde se lanzó contra los políticos, hilvanó historias de acento sexual y hasta criticó al canal organizador de ese entonces, Chilevisión.

Edo Caroe Foto: Mario Téllez/La Tercera

Pese a que se llevó los dos premios posibles –Gaviotas de Plata y Oro-, en la conferencia posterior a su espectáculo reveló que no había alcanzado a desplegar su show de forma completa. “Hay un tiempo que tengo que respetar. Si por algún motivo me alargaba, claro que me iban a tener que bajar”, declaró en ese entonces, agregando que no había alcanzado a hacer el bis. En la prensa surgieron versiones de que la misma estación habría optado por cortar su show.

Como fuere, muchos años después, en agosto pasado y en la misma entrevista con este medio, Caroe estableció de manera pública cuáles eran las condiciones para retornar a la Quinta Vergara.

“Primero, que sea una buena oportunidad y que las ‘lucas’ sean buenas, acorde a lo que uno está pidiendo o a lo que uno arriesga. Tercero, que la rutina funcione en Viña, que no esté tan censurada, que sea apta todo público y del artista que va ese día. Hay un montón de cosas que tienen que confluir”, sentenció esa vez.

Después acotó: “Creo que una condición para que uno acepte Viña es qué tanta libertad va a tener mi material en el escenario. A veces te piden que saques el nombre de esta marca o te dicen que esto está muy pesado, y vas viendo que tu rutina va perdiendo potencia y fuerza. Entonces, mejor no hacerlo e ir cuando tengas una rutina que va a funcionar. Quizás por eso me he demorado tanto en ir, o porqué no he aceptado las otras invitaciones a Viña. Hay mucho que perder en caso de que el público esté hostil”.

Su salto de vuelta a Viña 2025 se oficializará en los próximos días, junto a otros aspectos de la parrilla del evento. También hay otros nombres con los que se han mantenido negociaciones, como Chiqui Aguayo, Pedro Ruminot y Bombo Fica.

Show y libro

Eso sí, la marca Edo Caroe seguirá gozando de un buen momento en la previa a febrero próximo. El artista regresa a Gran Arena Monticello este 13 de diciembre, precisamente con su función Peligrosamente bien, en lo que él mismo ha catalogado como el último show del año. Se trata de una suerte de réplica de lo que ya mostró en su reciente escala en el Movistar Arena.

Las entradas ya están a la venta a través de Topticket.

En tanto, en los próximos días el humorista también amplificará su estampa a través de otras vías, como los libros. A través de editorial Planeta aparecerá Ecos de un pueblo fantasma, texto que lo une al psicólogo y psicoanalista Manuel Ugalde, con quien estelariza el podcast Charlas en un pueblo fantasma. Una instancia nacida en pandemia y donde analizan bajo perspectiva propia tópicos como el malestar social, la angustia y la depresión.

“Los autores abordan de manera amena y reflexiva dos temas fundamentales en este tiempo: la relación con nuestras familias y cómo entendemos al otro. Para esto, se plantean preguntas, respuestas y reflexiones sobre los otros y nosotros, de un modo sencillo”, dice la reseña del libro que se puede encargar aquí.