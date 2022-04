Una historia incomparable: Cecilia llega en versión femenina y regional al Teatro Bio Bío

Una historia incomparable, es la que anuncia el Teatro Regional del Bio Bío. Se trata de un musical en homenaje a Cecilia, la célebre cantante surgida en los días de la Nueva Ola y que descolló como figura femenina de la época con temas como Baño de mar a medianoche. Se trata de un trabajo desarrollado a partir de un guión escrito por Rodrigo Muñoz-Medina, y es llevado a escena por un elenco integrado sólo por siete mujeres, bajo la dirección de Paula Barraza.

Se trata de un proyecto surgido desde la producción del recinto penquista, con un fuerte acento regional. “Cecilia es de acá, de Tomé. Hoy su figura es muy representativa de lo que está pasando a nivel mundial con las mujeres -explica Barraza al teléfono con Culto-. Es impresionante como ella rompió paradigmas, siendo de la Nueva Ola y todo tenía un sello muy particular que la diferenciaba del resto, es una figura potente y eso es lo que se quiere contar”.

CECILIA - MIREYA CECILIA PANTOJA LEVI - CANTANTE - NUEVA OLA CHILENA FONDO HISTORICO B/N

Barraza, es una actriz y directora con una interesante trayectoria. A sus 34 años, ya acumula experiencias como la dirección de Llacolén, la obra inaugural del Teatro Bío Bio, además del espectáculo Malè, concierto teatralizado del Inti Illimani Histórico, pero este desafío, cuenta, le ha permitido acercarse a la figura de la artista. “Mi vínculo con ella es como el de mucha gente, está en nuestro cancionero de vida; no era una persona fanática de ella, pero la conocía porque es la música que nos atraviesa. Ahora me atrae mucho más”.

La producción se hace cargo de los años de Cecilia como un fenómeno musical; en la primera mitad de los sesentas lideró las listas y se hizo de una fanaticada fiel que llenaba las localidades en que se presentaba a punta de hits como Tango de la rosas, Aleluya y la célebre Baño de mar a medianoche. “Esto es un homenaje, porque las generaciones nuevas no tienen muy claro lo que significó; era una mujer en una época muy difícil, más conservadora, y que llenaba estadios. Fue una figura muy importante”, detalla Paula Barraza.

Asimismo, Cecilia desafió las convenciones de época asociadas a las cantantes femeninas; desde la puesta en escena que incluía el célebre beso de taquito hasta las polémicas como la del festival de Viña 65′ en que pese a ganar la competencia, debió enfrentar la reprobación de parte del respetable, precisamente por su icónico gesto. Pero desde la dirección del musical, aclaran que desde el guión escrito por el dramaturgo penquista Rodrigo Muñoz-Medina, la idea del espectáculo es otra.

“Rodrigo presentó un guión muy lindo y sensible -detalla la directora-. Se muestran aspectos íntimos como la relación con su padre. También hay harto de realidad, pero también de ficción y en ese sentido no nos metemos en temas como los más complejos porque no va en la línea de lo que queremos hablar de ella; no estamos indagado en ese mundo, sino en la Cecilia como mujer que llenaba teatros”.

Ante la pregunta de qué es lo más difícil de llevar a un musical una figura como Cecilia, Barraza se inclina por aspectos más propios del género. “Diría que siempre es difícil en un musical poder responder a esa particularidad; si haces un musical de una cantante es difícil, porque hay que abordar su historia, su vida y cumplir una expectativa sobre la época la calidad musical, sin olvidar que es un homenaje”.

Femenina y regional

Otro aspecto particular del musical, es que reúne un elenco de siete actrices, de las cuales cuatro son de la región y las otras tres de Santiago (Josefina Fiebelkorn, Carmen Gloria Bresky, Vivianne Dietz, Natalia Reddersen, Iara Cid, Antonia Muñoz y Francisca Díaz). “Es un elenco diverso, porque hay actrices que se han dedicado a los musicales, otras que no -detalla Paula Barraza-. Todas interpretan a Cecilia en distintos momentos, y ellas también hacen los roles de hombres. No dividimos el tema de género, y nos dimos una vuelta sobre lo femenino, para que no sea solo una cosa de discurso, sino que las mujeres sacamos esto adelante”.

La presencia femenina y local también se extiende al equipo artístico, con Paola Aste en la dirección de coreografía y María Fernanda Videla en el diseño integral. Una decisión que no fue casual. “El proyecto va más allá de una obra sobre Cecilia, sino también verlo como una experiencia que permita dar espacio a artistas de la región”, detalla la directora.

Cecilia, una historia incomparable se estrenará en dos jornadas el 6 y 7 de mayo, con entradas ya disponibles vía Ticketplus. De momento, se quedará en la capital del Bío Bio antes de eventuales salidas a otras ciudades del país. “No tenemos eso por ahora, pero la invitación en que la gente venga a verlo a Concepción -señala Barraza-. El teatro de acá es un lujo, para nosotros viniendo de Santiago es una tremenda oportunidad. La idea es mover la obra, pero no hay nada concreto”.

¿Y la homenajeada sabe de la obra? “¡Sabe! ha sido muy cariñosa. Nos mandó un audio para agradecernos porque el teatro se contactó con ella para contarle -cuenta la directora-. Esperamos que nos venga a ver”.