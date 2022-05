Canal 13 reconoce que trabaja en secuela de Los 80 y precisa que Daniel Muñoz podría estar si los guiones “cumplieran con sus expectativas”

El proyecto de retorno de la serie Los 80 -según la información divulgada este jueves por Culto- ha dejado diversas reacciones.

Ahora llegó el minuto de Canal 13, la señal que emitió la producción entre 2008 y 2014.

En una declaración de Matías Ovalle, productor ejecutivo del área de ficción de Canal 13, entregada a este medio, el ejecutivo confirma la información y detalla que se está trabajando en la secuela de la exitosa entrega: “Si bien estamos evaluando la posibilidad de hacer una secuela de Los 80, todavía ésta se encuentra en etapa de evaluación y proyecto y no hay delineamientos claros aún de su historia y personajes como para revelar supuestos protagonismos de algunos personajes por sobre otros”.

También, tal como informó Culto, corrobora que Boris Quercia es hoy una de las cabezas de la iniciativa y que algunos guionistas de sus capítulos se restaron de participar, como sucedió con el principal, Rodrigo Cuevas, parte de todas sus temporadas y quien declinó la invitación.

Eso sí, Ovalle matiza y dice que Daniel Muñoz -quien personificó a uno de los protagonistas de la historia, Juan Herrera- eventualmente podría estar en este nuevo ciclo en caso que los guiones lo dejaran satisfecho.

“Además, se ha consultado la disposición del elenco a estar presente en el proyecto si se llegará a concretar y gran parte de éste ha manifestado su interés de sumarse, incluyendo a Daniel Muñoz, quien aceptaría estar si los guiones finales cumplieran con sus expectativas”, cuenta Ovalle en su declaración.

Ello se contrapone a lo expresado por el mismo actor en una reciente entrevista del 16 de mayo con The Clinic, donde dice: “Sí, no son pocas las veces que se ha querido seguir con la serie, con Los 90 o Los Herrera o algo así, pero es algo que a mí me cuesta asumir que se haga. Hubo propuestas, pero yo nunca me enteré del detalle de ninguna ni me interesé mucho realmente”.

“Yo siento que ese proceso de contar Los 80 quedó redondito y se cerró con la serie. Que siga, que se extienda, pa’ qué. Tendría que ser una propuesta demasiado buena, que hasta ahora no ha aparecido”, concluyó.

Culto intentó obtener la reacción de Daniel Muñoz frente al caso, pero el actor no respondió los llamados de este medio.