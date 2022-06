“La experiencia más salvaje que he vivido”: el director de No Miren Arriba analiza la reacción a la película

La reacción semejó un huracán. Tras su estreno en Netflix, el 24 de diciembre de 2021, No miren arriba (Don’t look up) se posicionó durante varias semanas como la película más vista y comentada del streaming.

Centrado en dos astrónomos (Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence) que alertan sobre la inminente caída de un meteorito en la Tierra –cerca de la costa de Chile–, el filme del director Adam McKay despertó elogios y también críticas feroces.

Foto: NIKO TAVERNISE/NETFLIX © 2021

“Su visión cínicamente apolítica de la política contribuye al frívolo y egoísta entorno mediático que denuncia”, argumentó The New Yorker sobre la producción nominada a cuatro premios Oscar. Y no fue lo más duro que se dijo sobre la cinta.

Medio año después, el realizador se pronunció sobre aquella recepción. “Esa fue la experiencia más salvaje que he vivido”, señaló McKay en una charla en el Festival de Tribeca, según recoge el medio Deadline.

“Las personas que sobreviven mantienen su sentido del humor. No creo que eso tenga que estar separado de ser serio, emocional y profundo. Creo que puedes reírte de algo sin dejar de reconocer que es serio”, explicó sobre la columna vertebral de su trabajo, que incluye títulos como Hermanastros (2008), La gran apuesta (2015) y El vicepresidente (2018).

En la misma instancia en el evento neoyorquino, el cineasta adelantó que se encuentra escribiendo un nuevo largometraje.

“Si la última película fue sobre las consecuencias de lo que está roto entre nosotros, que estamos mirando el colapso del clima habitable, esta es más sobre los bloqueos arteriales reales de nuestros corazones, lo que lo está causando, que es, por supuesto, el dinero grande y sucio”, detalló, asegurando que es un filme que tiene drama pero “en general la llamaría comedia”.

El director en diciembre pasado. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Netflix

De manera más oblicua, McKay criticó las preocupaciones actuales del mundo, incluso aludiendo al juico más mediático que recuerde Hollywood en el último tiempo.

“Tenemos menos de ocho años antes de cruzar el punto de inflexión de un planeta habitable. Nadie discute eso y, sin embargo, todos estamos como ‘Johnny Depp, Amber Heard’. Así que tienes que reírte de eso, pero también tienes que ponerte a trabajar en eso”, planteó.

También productor de las series de HBO Succession y Winning time: The rise of the Lakers dynasty, el director tiene en su agenda el inicio del rodaje de una nueva película junto a Jennifer Lawrence. Esta se inspirará en las experiencias de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, uno de los grandes fraudes recientes de Silicon Valley. La misma empresaria en la que se basó la miniserie The dropout (Star+), con Amanda Seyfried en el rol principal.