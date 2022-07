Amor, hermandad, muerte y trascendencia: la poderosa historia de Los Jaivas llega al streaming

Mario Mutis, bajista y miembro fundador de la banda, es claro al afirmar que resulta imposible contar la totalidad de la historia de Los Jaivas en sólo un par de horas. “No se puede abarcar en poco tiempo todo lo que hemos hecho en nuestra carrera”, dijo hace un par de años a Culto con motivo del estreno online de Los Jaivas, Todos Juntos, el documental levantado por el periodista Sergio Lagos y la productora Invercine & Wood que se propuso mostrar parte de la biografía de una de las bandas más trascendentales de nuestra historia en formato audiovisual.

Sin embargo, eso no significa que el músico no esté satisfecho con el resultado del largometraje. Por el contrario: “Nosotros quedamos agradecidos del equipo que hizo este trabajo, porque fue un trabajo extraordinariamente difícil por la cantidad de material, por la multiplicidad o diversidad de visiones que uno podría tener (…) El equipo que hizo este trabajo fue muy eficiente en ese sentido y mostró no la historia de Los Jaivas, porque era imposible hacerlo en esa cantidad de tiempo. Pero sí una faceta que creo puede ser interesante a nivel chileno y a nivel latinoamericano”, señaló Mutis en el marco de una rueda de prensa que convocó a la banda y a la producción del documental para conversar sobre la llegada del filme a HBO Max, disponible desde el pasado martes 28 de junio en la plataforma.

En efecto, se trata de un largometraje que partió sobre la base de más de mil horas de material de archivo –una buena parte inédito– que debió ser revisado y ordenado rigurosamente por la producción, con Macarena Cardone a la cabeza del equipo.

¿El resultado? Dos horas y diez minutos de un viaje personal que, a través de recuerdos, reencuentros y viajes a los lugares donde todo se gestó (entre ellos, Zárate, ciudad argentina a la que migró la banda tras el golpe de Estado de 1973 y la casona de Les Glycines, en Francia, donde el equipo vivió el momento más álgido de su vida en comunidad), narra íntimamente varios de los hitos más relevantes del grupo. Entre ellos, la pérdida de dos miembros fundamentales de su formación: el baterista Gabriel Parra y el guitarrista Eduardo “Gato” Alquinta.

Los Jaivas en sus inicios.

“Refleja un pedacito, una muestra, una visión, un momento de la historia de un grupo que el próximo año va a cumplir 60 años de carrera, 60 años de estar tocando en los escenarios. Contar esa historia no es un tema fácil, es un tema tremendamente complicado. Ni siquiera se pueden poner muchos temas musicales y mostrar la música, que es lo que tiene que mostrar un grupo, sino que hay que mostrar más bien lo que es el concepto del grupo. En eso creo que el trabajo que hizo este equipo fue extraordinario”, agregó Mutis.

El origen

Corría el año 2013 cuando la idea llegó a la cabeza del periodista Sergio Lagos: la vida de Los Jaivas merecía ser llevada al audiovisual. “En algún minuto a mí se me instaló, y debo citar acá el libro de Freddy Stock, la urgente necesidad de que esta historia maravillosa, que para mí no es sólo un ejemplo que nos pertenece a nosotros como comunidad chilena, sino una historia maravillosa para el mundo entero, fuera contada en un documental”, señaló Lagos en la rueda de prensa.

Claudio Parra y Macarena Cardone junto a parte del equipo de producción. Gentileza de HBO Max.

“Sergio viene y nos hace ver que él siente que nuestra historia, nuestra forma de haber hecho las cosas, la permanencia en el tiempo, y cómo nuestra música es querida y cómo la recibe finalmente el pueblo chileno y también nuestros amigos de Latinoamérica, es una historia digna de contar a través de una película”, recordó la baterista Juanita Parra, hija del fallecido percusionista de la banda.

Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que la idea terminara por materializarse. Pensando en la mejor forma para contarla y en aportar algo nuevo a la difusión de la vida de Los Jaivas, Lagos concluyó que lo mejor sería invitar a los mismos músicos a que desentrañaran parte de su trayectoria. Ante la necesidad de realizar un relato audiovisualmente impecable, surge el nombre de Macarena Cardone y la alianza con el equipo de Invercine. “Esta es una historia que tampoco se ha acabado, que sigue contándose. Y lo que nosotros esperamos es que no solo exista un documental, sino que existan más y más versiones de esta historia que, repito, no solo a Chile enorgullece, sino que yo creo que es un ejemplo para para la humanidad”, concluyó Lagos.

Los Jaivas y un mensaje que sigue vigente

Desde sus inicios en 1963 que Los Jaivas destacaron por su propuesta musical, un replanteamiento de los ritmos y sonidos latinoamericanos que trajo algo completamente nuevo a la escena de entonces. Pero también son fundamentales los valores de amistad, hermandad y amor que caracterizan su trabajo.

Un mensaje que sigue tan vigente como siempre. “Es cierto que estamos viviendo un momento muy similar al momento en que nosotros surgimos e hicimos nuestras primeras grabaciones. El caso del tema Todos juntos, que en ese momento cayó algo así como una necesidad, y que yo creo que ha ido creciendo con el tiempo, nunca ha perdido vigencia y es como una necesidad constante, eterna de la humanidad. Yo creo que la humanidad es la que necesita un mensaje de esa naturaleza”, dijo Claudio Parra a Culto.

Mario Mutis también está de acuerdo con la contingencia que adquiere Todos juntos en los convulsionados tiempos sociopolíticos que actualmente vive nuestro país. “Parece que la crisis no ha terminado todavía. Por lo que se ve, seguimos en la pelea, en construir un país mejor. En tratar de hacer las cosas bien. Y nosotros humildemente, como músicos, tratamos de aportar a poner pañitos fríos y a recordar los valores que son los valores permanentes, que es el amor, que es la unión. Por eso se llama Todos juntos uno de los temas que hicimos en los años 70, uno de los primeros temas”.

Por su parte, Juanita Parra lo ve como un mensaje que no tiene fronteras: “Siempre es bueno recordar los buenos sentimientos, las buenas intenciones, las esperanzas, el amor. Creo que esté pasando lo que esté pasando, en nuestro planeta incluso, es necesario cada cierto tiempo recordar valores tan importantes. Y finalmente, como también lo dice la canción, estamos todos en este planeta, estamos todos aquí. No podemos olvidar que tenemos que cuidarlo también, y protegerlo y cuidarnos los unos a los otros”.