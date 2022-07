Reseña de libros: de El Poder del Perro a la poesía de Lan Lan

El Poder del Perro, de Thomas Savage (Alianza)

Cada año, Phil y George salían de caza a las cumbres de Montana. Alto y anguloso, y con un sentido del humor agresivo, Phil solía auscultar la lejanía con sus ojos azules. Rechoncho e imperturbable, George cabalgaba a su lado en un caballo castaño. Los hermanos vivían en el rancho familiar y aún ocupaban sus habitaciones de niño. Cuando George se casó con Rose y la llevó a casa junto a Peter, su hijo adolescente, Phil le declaró la guerra. Pero tras una coraza de masculinidad y homofobia, Phil ocultaba su propia vulnerabilidad. Adaptada exitosamente por Jane Campion con Benedict Cumberbatch, es una de las grandes novelas de Thomas Savage, un autor crecido en la Montana rural. Publicada en 1967, en ella subvierte el género clásico del western y eventualmente cifra rasgos autobiográficos en el joven Peter. “Es un libro brillante y difícil”, como afirma en el posfacio Annie Proulx, la autora de Secreto en la montaña.

Rostros de una Desaparecida, de Javier García Bustos (Overol)

La sacaron de la cama a las tres de la madrugada, el 5 de septiembre de 1974. Agentes de la Dina se la llevaron a la fuerza. Sonia Bustos era funcionaria de la PDI, trabajaba en el casino de Investigaciones y secretamente colaboraba en la confección de identidades falsas para el MIR. Nunca volvió a la casa donde vivía con sus hermanas y cuatro sobrinos pequeños, muy cerca del lugar donde hoy se levanta el Museo de la Memoria. “Sonia vivió solo treinta años. Sus años de ausencia superan a los de su vida. No hay duelo frente a un cadáver fantasma. No hay duelo cuando no se logra despedir al cuerpo que parte”, escribe su sobrino, el periodista Javier García. A través de sus recuerdos de infancia, testimonios familiares, archivos, conversaciones y fotografías, reconstruye la historia y el rostro de una tía que escribía poesía y tomaba fotos, a la que no llegó a conocer y que integra la dolorosa lista de desaparecidos. Intimista y conmovedor, triste y luminoso, este libro de contornos biográficos alcanza resonancias colectivas abrazado a la memoria, la literatura y la poesía.

El Trabajo del Poeta, de Lan Lan (UACH)

La escritora Hu Lanlan firma como Lan Lan, que en chino significa “Azul Azul”, y es la “doble invocación del cielo y el mar”, dice la traductora Radina Dimitrova. Nacida en 1967, Lan Lan escribe poemas que dialogan con la tradición china y occidental. A los 15 años trabajó en una fábrica, antes de partir a la universidad, y esa experiencia puede reconocerse en la austeridad de su poesía, dicen los editores. El volumen es una selección de poemas que abarca desde 1983 hasta 2020, con el inicio de la pandemia de Covid; emociones expresadas con sencillez y profundidad, buscando la armonía y en un lenguaje vagamente intemporal. “Toda la noche, el fuego ruge/ en la fragua.// La sombra dibuja un remolino con sus brazos/ y -pulgada tras pulgada- a golpes incrusta/ al herrero en el silencio del bosque”, escribe en el poema que da título a esta antología bilingüe.

Mi Primer Libro de Fauna y Flora de Juan Fernández, de Constanza Araya y Fernanda Núñez (Libro Verde)

A 675 kilómetros de la costa chilena se encuentra un conjunto de islas e islotes que forman el Archipiélago Juan Fernández. Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara son el hábitat de especies de flora y fauna únicas en el mundo. Hoy debido a la introducción de otras especies y a la pesca de arrastre, algunos animales y plantas se encuentran en peligro de extinción. Este libro ilustrado con expresivos dibujos y luminosos colores presenta algunas de esas especies, como el picaflor de Juan Fernández, rojizo el macho y de tonos verdes y blanco la hembra, es un ejemplar endémico y está amenazado por un animal introducido, el gato. El cachudito, el rayadito de Masafuera, así como la fardela blanca, la langosta y el lobo de mar de dos pelos, son otros animales vulnerables y este libro busca promover su protección cruzando información científica y el arte de la ilustración.