Succession, Euphoria y Stranger Things: las series nominadas a los Emmy 2022

Esta mañana la 74° edición de los Emmy reveló a sus nominados. La Academia liberó el listado de actores y producciones que pelearán por el premio que se entregará en una ceremonia el próximo domingo 12 de septiembre (transmite TNT, a las 21 hrs.).

Entre quienes disputarán la categoría de Mejor serie de drama están algunos de los títulos más comentados del último año: Better call Saul, Euphoria, Severance, Stranger things y Succession. Allí hace historia El juego del calamar, al transformarse en la primera historia no hablada en inglés en pelear el máximo galardón de la industria televisiva.

Revisa el listado aquí:

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

El Juego del Calamar (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Euphoria. Foto: HBO

Mejor actriz de serie de drama

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor de serie de drama

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (El Juego del Calamar)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple)

What We Do in the Shadows (FX)

Ted Lasso Foto: Apple TV+

Mejor actriz de serie de comedia

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor de serie de comedia

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor miniserie o serie antológica

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventando a Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Pam & Tommy. Foto: Erin Simkin/Hulu)

Mejor actriz de miniserie, película o serie antológica

Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventando a Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Maid)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Mejor actor de miniserie, película o serie antológica

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Oscar Isaac (Scenes from a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)