Billie Eilish lanza EP “Guitar Songs”: escúchalo acá

Sorpresivo e inesperado. La cantante Billie Eilish ha lanzado un EP de dos pistas llamado Guitar Songs, que incluye los temas TV y The 30th.

En declaraciones recogidas por Apple Music Today, Eilish dijo que el primer verso y coro de TV los escribió hace un par de meses junto a su hermano y productor, Finneas. Sin querer, hizo mención al caso Roe v. Wade, el cual permitió que en Estados Unidos se pudiera ejercer el aborto, pero eso fue antes de que fuese derogado, a inicios de julio.

“Escribimos esa línea unas semanas antes de que fuera anulada oficialmente”, comentó Eilish. “Mi madre salió, se quedó parada allí y dijo: ‘Lo volcaron’. Todos éramos como...Dios, era como una cortina de perdición. Quiero decir, casi no hubo reacción. Tenía esto, supongo, ahora que lo pienso, una esperanza poco realista de que eso no sucediera”.

Eilish, quien viene de ser headliner de la última versión del Festival Glastonbury, en junio pasado, comentó que The 30th era la primera canción que habían escrito junto a Finneas desde Happier than ever, su álbum de 2021. “Se llama ‘El 30′”, porque algo sucedió el 30 de noviembre y fue lo más indescriptible que tuve que presenciar y experimentar. Había estado escribiendo todos estos pensamientos que estaba teniendo. Estaba con Finneas y dije: ‘Lo siento, no sé qué planeabas hacer, pero tenemos que escribir esta canción sobre esto ahora mismo”, y lo hicimos”.

Eilish también compartió sus planes futuros. Consultada sobre un nuevo disco, señaló: “Con suerte hará otro álbum el próximo año”.