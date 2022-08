Daniel Cruz, director del MAC: “Me parece súper interesante repensar el modelo de los fondos concursables”

La vista en el hall central del MAC impresiona. Al entrar al coloso del Parque Forestal, un gigantesco y oscuro vehículo, colgado desde el techo recibe a los visitantes. Es una instalación del artista Norton Maza, parte de su muestra Analogías de la realidad que es una de las diez exhibiciones simultáneas con que el museo inicia las celebraciones de sus 75 años de vida.

Es que la institución ha tenido unos últimos años agitados. Cerró sus puertas tras el estallido social y luego la pandemia del coronavirus no hizo sino prolongar ese estado. “Recién pudimos reabrir en agosto del año pasado”, recuerda a Culto su director, el artista visual Daniel Cruz, quien asumió la dirección del museo en mayo del 2021 en reemplazo de sempiterno Francisco Brugnoli.

“Fue un proceso complejo poder retomar y entender cómo podíamos reabrir las salas, cómo podíamos relacionarnos en el contexto pandémico con las audiencias. Es interesante mirar esto en perspectiva. En el primer ingreso que pudimos tener, fueron 25 personas que tuvieron 1 hora para recorrer el museo. Ayer tuvimos 1.200 personas en el MAC en la inauguración de las actividades de los 75 años. Hay un cambio no solamente en el tema de la pandemia, sino también de la manera de convocar”, señala Cruz.

Cruz señala que los 75 años lo han llevado a repensar el rol de museo. Parte de eso tiene que ver con lo digital. Entre otras cosas, se prepara el nuevo sitio web del organismo, parte de una mirada enfocada en nuevas plataformas virtuales.

“Hemos trabajado desde diciembre del año pasado en el desarrollo de un nuevo sitio web, que nos ponga en un lugar parar poder comunicar mucho mejor nuestra programación -señala Cruz-. Acá hay hitos relevantes más allá de tener una página web. Vamos a inaugurar la radio de MAC, Frecuencia MAC, que va a contener dos podcast. Uno, es el podcast histórico, Irrupciones en el MAC, y el podcast que libera el equipo de Educación que se llama Lejos de la superficie, que tiene una orientación a repensar la educación, la práctica artística, la metodología, los saberes en relación con el arte”.

Cruz comenta que también se encuentran trabajando en unas audioguías, que aún no están listas. “Lo que queremos hacer con esto, es tener contenidos que vayan más allá de lo que solamente está aconteciendo en el museo. Que se entienda al MAC como un espacio amplio, que los contenidos puedan acompañar en el transcurso de un viaje, que el contenido del MAC cruce la cotidianeidad”.

¿Hay una mirada hacia las plataformas virtuales y redes sociales?

Claro, tenemos varias acciones que vamos a seguir fortaleciéndolas. Por ejemplo, los Lives de Instagram que hacemos con los artistas, las exposiciones. Son un canal muy eficiente para comunicarnos y poner en comunicación a los artistas con el público. Hay una conversación, nuestras redes sociales son importantes no solo para la programación, también para traspasar la obra misma.

Si hay una figura que marcó el arte chileno de la segunda mitad del siglo XX, fue Nemesio Antúnez, su figura también será revisitada en estas actividades aniversario. El 27 de agosto se lanzará un libro que rescatará su legado como director de MAC, entre 1961 y 1964. “Es un trabajo que ha hecho el área de archivo y documentación. Es una memoria, parte del estudio de lo que ha hecho el MAC en sus 75 años. La memoria es un mecanismo que nos posibilita poder investigar los intersticios de lo que han sido las direcciones”.

¿Cree que Nemesio Antúnez de alguna manera contribuyó a acercar el arte al público?

Eso es así. Muchas personas de mi generación vimos Ojo con el Arte en la TV. Ahí observamos algo que no habíamos visto antes. Nemesio Antúnez fue un acelerador de acciones, leía muy bien los contextos, posicionaba la cultura en un lugar inédito para nuestro país.

09.10.2020 FOTOGRAFIAS DE MAC Y BELLAS ARTES MUSEOS UBICADOS EN PARQUE FORESTAL FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

Un año intenso

En diciembre del año pasado, el MAC presentó una denuncia por hurto y vandalismo a cuatro de sus exhibiciones ¿En qué está eso?

Está en el área jurídica de la Universidad de Chile, en un proceso legal, no me puedo referir mucho más. Eso por un lado. Por otro, el museo ha tomado una cantidad de resguardos inéditos, hemos ampliado la seguridad, la manera de convocar. Creo que es importante decir que es algo que nos ha acontecido a todos los museos a la vuelta de la pandemia. En el Moma, de Nueva York, hubo un enfrentamiento con armas blancas al interior del museo. Nosotros hemos sido un espacio sensible a la vuelta de la pandemia, ha sido muy compleja la situación. El vandalismo que sufrimos tiene ribetes inéditos para nosotros. Este es un espacio donde no solo puede haber relatos homogéneos, también divergencias.

Con la llegada de este nuevo gobierno, se habla de una reestructuración de los fondos concursables de Cultura y su reemplazo por un Sistema Nacional de Financiamiento Cultural, para terminar con la lógica de los concursos. ¿Le gusta la idea?

Me parece que es súper interesante repensar la estructura y el modelo de los fondos concursables. Recordemos que nos han acompañado desde los 90, desde la vuelta a la democracia. Han sido un mecanismo que han permitido producir obra emergente, obra joven, pero también es interesante observar cómo se comporta esta estructura. Estamos repensando bastante las acciones no solo en el campo cultural, sino también como país, por eso, creo que no pensar en los mecanismos de financiamiento sería un error.

¿Habrán más alianzas con el mundo privado?

Sí, estamos conversando con los privados. Hace poco firmamos un convenio con Telefónica y vamos a colaborar en el desarrollo del museo de las telecomunicaciones, en una alianza privada-pública.

En mayo, usted cumplió 1 año a cargo del museo ¿Cómo evalúa este tiempo a cargo?

Ha sido un año intenso, de mucho aprendizaje, en el cual he podido conformar con el equipo del museo una manera de trabajar. Hemos podido sistematizar, planificar correctamente los próximos años. Tenemos un plan estratégico de gestión que ha sido construido con el equipo del museo. Hay desafíos con nuestro financiamiento, estamos buscando nuevas maneras de financiarnos. Hay que recordar que somos un museo que tiene 12 mil metros cuadros disponibles para la cultura. Tenemos una programación importante en términos de muestras y de acciones culturales. Hemos podido recopilar datos sobre nuestra audiencias, por lo que este año ha sido de mucho estudio interno y creo que estamos proyectando correctamente lo que viene. Paso a paso, como se dice.