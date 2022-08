En las entrañas de los Rolling Stones: llega al streaming nuevo documental de la banda

Para celebrar los 60 años de The Rolling Stones, OnDIRECTV (canal 201 & 1201 HD) emitirá en exclusiva la serie documental de cuatro partes My Life as a Rolling Stone, que dedica un episodio a la vida de cada uno de sus miembros: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts. La producción también estará disponible a través de la plataforma de streaming DIRECTV GO.

My Life as a Rolling Stone cuenta la historia de la banda como nunca antes se había hecho. Explora a The Rolling Stones a través de la mirada de cada miembro, profundizando en sus personalidades, pasiones y recuerdos de los últimos 60 años. Los episodios presentan un retrato íntimo de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts y muestra cómo se unieron para crear la música que ha sido la banda sonora de la vida de millones de personas.

La serie documental presenta un acceso inigualable a material de la banda, con entrevistas recientemente filmadas con sus miembros y con un elenco estelar de artistas que han amado y se han inspirado en The Rolling Stones, como Rod Stewart, Tina Turner, Slash y Steven Tyler, entre muchos otros.

Asimismo, incluye imágenes inéditas e historias exclusivas de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood entrelazadas con reportajes y presentaciones nuevas y de archivo. La historia de Charlie Watts, quien lamentablemente falleció en agosto de 2021, es contada a través de tributos de sus compañeros de banda, admiradores y amigos, junto con entrevistas de archivo del baterista.

My Life as a Rolling Stone está dirigida por Oliver Murray (The Quiet One), Clare Tavernor (Keith Richards: A Culture Show Special), James Giles (Can You Feel It – How Dance Music Conquered the World) y el director/productor de la serie, Sam Anthony (Me, Myself and I with Ryan Gander); y el productor ejecutivo es Steve Condie (Keeler, Profumo, Ward and Me, Thatcher: A Very British Revolution, Skinhead). La serie está producida por Mercury Studios.

“En My Life as a Rolling Stone tratamos de capturar la brillantez de Mick, Keith, Ronnie y Charlie: su deslumbrante carisma y sus dotes musicales, pero también la alquimia especial que ha convertido a los Stones en una potencia cultural irresistible y la banda que todos los demás realmente quieren ser”, comentó Steve Condie, productor ejecutivo de la serie.

“Sé que los amantes de la música disfrutarán de la serie en OnDIRECTV y DIRECTV GO”, dijo Willard Tressel, Gerente General de OnDIRECTV. Y agregó: “Invitamos a los seguidores de los Rolling Stones que no sean suscriptores de DIRECTV a que prueben gratis por 7 días DIRECTV GO y nos acompañen a celebrar 60 años de música inolvidable y a los legendarios artistas que la hicieron posible”.

“Mientras los Rolling Stones viajan por el Globo una vez más, celebran 60 años de música increíble”, dijo Alice Webb, CEO de Mercury Studios. “Y no hay mejor socio para compartir la dinámica de la banda, y sus historias personales, con América Latina que DIRECTV. Los espera un verdadero lujo”.

Con dos episodios cada semana, My Life as a Rolling Stone se podrá ver el jueves 4 y 11 de agosto desde las 21:00 y también estará disponible a través de la plataforma de streaming DIRECTV GO. Luego, se podrá encontrar en formato on demand en DIRECTV GO.