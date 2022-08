Rage Against the Machine cancela el resto de sus shows de 2022: ¿peligra su visita a Chile?

Rage Against the Machine no vive buenos tiempos. La gira de reunión que iniciaron este año, luego de casi una década sin tocar juntos, culminará esta semana, antes de lo presupuestado, debido a problemas médicos de su vocalista Zack de la Rocha.

En un anuncio en redes sociales, el grupo informó que los conciertos que realizará hasta este domingo 14 en Nueva York serán los últimos de este año.

La decisión se tomó por recomendación médica a De la Rocha, quien se lesionó de una pierna el 11 de julio pasado en Chicago, en el segundo concierto de su gira de retorno, la que ha sido muy acontecida y comentada.

“No sé qué le pasó a mi pierna en este momento”, le dijo a la multitud en ese instante. “¿Pero sabes que? Vamos a mantener esta mierda en marcha. Si tengo que arrastrarme por este escenario, tocaremos para todos ustedes esta noche. Llegamos demasiado jodidamente lejos”. Tras ese show, De la Rocha debió presentarse en silla de ruedas en el escenario.

Por ello, las fechas que el cuarteto tenía contempladas en Reino Unido y Europa para agosto y septiembre fueron canceladas para que el cantante pueda recuperarse. Asimismo, confirmaron presentaciones en Norteamérica para febrero, marzo y abril de 2023.

¿Y qué pasará con Chile? La banda tenía resuelto un paso por Sudamérica para fines de año, con alta posibilidad de una presentación en el Estadio Nacional de Ñuñoa, según fuentes consultadas por Culto. De hecho, el anuncio estaba pactado para este mes de agosto.

Ahora, con la cancelación del resto de los espectáculos, su escala en Santiago entra en una nebulosa y no existe claridad si podrán desembarcar finalmente en el país.