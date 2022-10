“Vete a la mierda”: Robbie Williams le responde a Damon Albarn por sus dichos contra Taylor Swift

El cortocircuito virtual entre Damon Albarn y Taylor Swift -sucedido en enero de este año y donde hasta intervino el propio presidente de Chile, Gabriel Boric- sigue arrojando esquirlas. En lo concreto, el líder de Blur y Gorillaz acusó a la cantante de no ser la compositora de sus canciones y, ante esta difamación, Swift no se quedó callada. La ganadora de varios premios Grammy no solo dejó en claro que sí escribe sus canciones y que tal crítica es una mentira, sino que también atacó a Albarn por ser dañino con sus declaraciones.

Muchos meses después, como un eco que llega desde el pasado y activa el presente, Robbie Williams se sumó a la batahola.

En una entrevista con NME el ex Take That hizo referencia a este hecho, alistó claramente el gatillo contra Albarn y expresó: “Creo que cuando una persona dice eso lo que está haciendo realmente es masturbarse”. Y continuó: “¡Es cierto! Ya sabes, es como, ¿por qué no dejas de lado al hombre de en medio, te quitas unas cuantas costillas y te haces sexo oral, imbécil? Porque todo lo que estás haciendo es ir y solamente decir, ‘¡Hey, soy increíble!’”.

De alguna forma, Williams quiso decir que Albarn quiso exhibirse como creativamente superior por el mero hecho de escribir sus temas, siendo que -según él- trabajar en dupla o con colaboradores al componer, no te hace inferior en el arte ni desmerece tu labor.

Finalmente, agregó en torno al ataque de Albarn a Swift: “Nada bueno puede salir de eso. Es una especie de golpe de dopamina para ellos mismos, diciendo: ‘Sabes, yo sí soy verdadero’. Bien, bien por ti, vete a la mierda”. Por el momento el cantante de Blur no ha hecho declaraciones al respecto. En enero, luego de su enfrentamiento con Swift, decidió disculparse y responsabilizar a la prensa por haber tergiversado sus dichos.

Para demostrar su punto, y haciendo referencia a su forma de componer, el hombre de Angels se comparó con Morrissey: “Si haces las cuentas, lo que yo hago musicalmente en una canción es lo mismo que hace Morrissey”. De todos modos, aclaró que no intentó decir que estuviera a la altura del ex The Smiths pero sí resaltó que el proceso es el mismo, al igual que el de Elton John.