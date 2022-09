Abran paso que viene Dua Lipa: la diva que puso música a la cuarentena

En esas coincidencias que a veces regala el mundo de la música, en julio pasado un video viralizado en la redes sociales mostró a Dua Lipa (27), la figura pop del momento, bailando en una discoteca de Madrid el hit chileno del año, Ultra Solo, de Polimá Westcoast y Pailita. Una escena que parece imposible, pero que da cuenta del impacto global y generacional que la inglesa-albanesa-kosovar, ha generado.

Cuando se enteró, Polimá no lo pudo creer. Más cuando la misma estrella publicó una imagen en su cuenta de Instagram (donde acumula la friolera de 86 millones de seguidores) que tituló simplemente “ultrasolo”. El mismo artista aseguró que es un entusiasta seguidor de la música lanzada por la nueva diva del pop, en especial dos canciones. “Me gustan New Rules y No lie, la que tiene con Sean Paul, esas me encantan”, le dijo a este medio en ese momento.

Una carrera musical impulsada por el acierto discográfico de su segundo álbum, Future Nostalgia (2020), le ha permitido a Dua Lipa posicionarse como la referencia femenina del momento. Un cetro conquistado en una era particular, en que abundan las solistas con diferentes propuestas; ahí están las revelaciones juveniles Billie Eilish y Olivia Rodrigo; la siempre ambiciosa Katy Perry; la inquieta Taylor Swift; la todavía activa Lady Gaga; y desde el mundo latino, Shakira se las ha apañado para mantenerse, pese a sus líos legales, mientras la barcelonesa Rosalía, quien hace algunos días deslumbró con un muy buen show en el Movistar Arena, ha logrado imponerse en los listados globales.

Pero en pocos días llegará el momento de Dua Lipa. Su primera visita a Chile está agendada para este viernes 16 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, con entradas totalmente agotadas desde hace meses. Un show esperado al coincidir en timming con el gran momento de la artista, que además ofrece la ocasión de acercarse a la experiencia de un show que ha conseguido éxito de críticas, al conectar con el siempre necesario ánimo festivo.

El debut de la cantante en el país está enmarcado en la gira Future Nostalgia Tour, que en Sudamérica también tendrá paradas en Brasil, Argentina y Colombia. Un espectáculo que, a tono con su nombre, viene del pasado; en rigor debió iniciarse en 2020, como apoyo al disco del mismo nombre lanzado en esa temporada, pero la pandemia del covid-19 dijo otra cosa.

Con ese pie forzado, el tour recién pudo arrancar en febrero de este año en Miami. “Me moría por salir a la carretera, para finalmente interpretar estas canciones -le dijo al programa radial Morning Edition, de NPR-. Cuando finalmente tuvimos la oportunidad de salir de gira por los Estados Unidos, hubo una oleada de emoción y adrenalina”.

Jason Kempin/Getty Images/AFP

Desde ese momento, quedó claro que la artista empleó muy bien el tiempo de la cuarentena. El show llamó la atención por su ambición escénica que remite al manual clásico del pop sin complejos; cambios de vestuario en que dominan los colores fuertes y las lentejuelas, coreografías muy preparadas, globos, cañones que lanzan confeti, bailes acrobáticos que destilan una sensualidad bien trabajada, plataformas que se elevan sobre el público, una voz bien colocada y un manejo escénico que ha mejorado con el tiempo. “Puede haber tomado un par de años más llevar Future Nostalgia al escenario, pero usó ese tiempo para perfeccionar sus poderes y regresar como una diva del pop aún más fuerte y certificada”, detalló la reseña escrita por la crítica Celia Almeida para Rolling Stone.

Hasta ahora, el Future Nostalgia Tour acumula sobre 70 presentaciones concentradas en Europa y Estados Unidos, cuyo repertorio se basa en el mentado álbum. Probablemente, el disco de pandemia más celebrado de todos.

Nostalgia por la pista

A diferencia de varios artistas que decidieron posponer sus lanzamientos discográficos a causa de la incertidumbre de la pandemia, Dua Lipa decidió arriesgar. Así, adelantó una semana la salida de Future Nostalgia, convencida de que podría lograr el éxito. “Cuando ocurrió la pandemia, y todos estaban preocupados sobre si deberíamos lanzar el álbum, yo estaba como…al diablo, tal vez es justo lo que necesitamos -le dijo al Wall Street Journal en mayo de este año-. Mientras todos están en casa, tal vez este sea el álbum que deberíamos sacar. Daba miedo, porque no tenías idea de cuánto tiempo íbamos a estar en esta pandemia. Todo era un gran signo de interrogación. Pero tenía la sensación de que teníamos que hacerlo”.

Lanzado en marzo de 2020, es decir, cuando el covid-19 se estaba extendiendo como una plaga sobre el mundo, el álbum ofreció una mirada personal a la música de pista de baile, en su cruce de referencias al pop de los noventas y el disco setentero, que van desde INXS a Gloria Gaynor y Olivia Newton-John. Y más importante, ha logrado posicionar hits globales como Don’t start now, Physical y Levitating, la canción número 1 de Billboard en 2021, que le trajo una demanda por infracción de derechos de autor, todavía en curso.

En general, las reseñas sobre el disco destacaron la contundencia de su material. “En sus once canciones, Future Nostalgia, no tiene rellenos y presenta de manera estridente el caso de Lipa como una visionaria del pop, no como un recipiente”, escribió en The Guardian, la crítica musical Laura Snape, quien le dio al disco 4 estrellas, de 5 posibles.

Desde EE.UU también se sumaron a los elogios. “Future Nostalgia es un intento increíblemente divertido, cohesivo y ambicioso de encontrar un lugar para la música disco en 2020. Increíblemente, Lipa tiene éxito: el álbum optimista que decidió lanzar una semana antes de lo planeado es el bálsamo perfecto para un momento estresante”, escribió Brittany Spanos en Rolling Stone.

Imposibilitada de salir de gira por la pandemia, Dua Lipa no perdió el tiempo. Lanzó una seguidilla de sencillos, hizo videos, presentó dos nuevas versiones del álbum (Club Future Nostalgia, de remezclas y The Moonlight Edition, que incluye temas inéditos ), y a tono con las tendencias de la industria, sumó colaboraciones con artistas como Miley Cyrus, J Balvin y Elton John. “La idea de que a la gente le gustaba el álbum fue la fuerza impulsora adicional para crear cosas nuevas, trabajar más duro y tratar de brindarles más experiencias”, explicó la cantante a The Wall Street Journal.

El trabajo dio frutos; además de trepar al tope de las listas en 13 países, Future Nostalgia fue el segundo álbum más reproducido en Spotify en 2021, temporada en que ganó un Grammy a Mejor álbum vocal pop.

Luchar por un sueño

Aunque su documento de identidad dice que nació en Londres en 1995, Dua Lipa está vinculada por sangre a Kosovo. Su nombre significa “amor” en albanés, su lengua materna. Sus padres, Dukagjin y Anesa, escaparon a Reino Unido desde Pristina en 1992, como otros tantos albanokosovares durante la persecución desatada por Slobodan Milosevic.

El interés por la música, ha contado, le vino de su padre quien lideró una banda de rock en Kosovo, y solía tocar canciones de David Bowie, Bob Dylan y Radiohead en su hogar. Por su lado, la pequeña Dua se interesó en Nelly Furtado y Pink, además de tomar sus primeras clases de canto en su niñez.

Dua Lipa en foto para la portada de Rolling Stone, tomada por David LaChapelle.

Aunque la familia regresó a Pristina por un tiempo, a los 15 años le pidió a sus padres volver a Londres para estudiar, pero además, para comenzar a construir su futuro. “Sentí que necesitaba estar en Londres para hacer realidad mi sueño”, dijo a Morning Edition.

Como otros millenials, aprovechó la plataforma YouTube para publicar videos en que interpretaba canciones de Christina Aguilera. A los 17, escribió su primera canción, Lions & tigers & bears, la que todavía se puede escuchar en su cuenta de Soundcloud. El camino a la fama fue largo; sus primeros sencillos New Love y Be the one (ambos de 2015) no consiguieron mayor repercusión, pero la constancia, el contrato con una agencia de talentos y una intensa agenda de presentaciones le dio cada vez mayor popularidad.

Jason Kempin/Getty Images/AFP

Su álbum debut homónimo se lanzó en 2017, con buenas críticas. Este logró posicionarse en el puesto 5 de las listas de discos británicos y le dio su primer número uno gracias al sencillo New Rules (que suele estar incluida en los sets del tour que la trae a Chile). Desde allí comenzó el ascenso.

Como otras figuras de su generación, Dua Lipa también se ha ocupado de causas sociales y no teme dar a conocer su opinión. Se ha definido como feminista, ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBT (incluso ondeando la bandera en el escenario), se opuso al Brexit y se ha mostrado cercana a las posturas laboristas en Reino Unido. “Siempre estoy del lado de los oprimidos”, le dijo a Vogue.

También ha mantenido lazos con sus orígenes; de hecho en agosto pasado fue nombrada embajadora honorífica de Kosovo, la tierra de sus padres, donde organiza desde 2018 el Festival Sunny Hill.

En lo sucesivo, Dua Lipa se alista para su debut en el cine, en el filme de espías Argylle, junto a Henry Cavill, todavía sin fecha de estreno. Mientras, está trabajando en el álbum sucesor de Future Nostalgia. “Siempre voy a hacer música pop, pero tiene su propio sonido único, que es emocionante y algo que se siente como un movimiento de Future Nostalgia -aseguró a The Wall Street Journal-. Con toda honestidad, probablemente no sea lo que mis fanáticos quieren escuchar, pero no tengo prisa”.