Elvis y yo: Sofia Coppola elige a estrella de Euphoria para interpretar al Rey

Dos años después de estrenar la comedia On the rocks, Sofia Coppola prepara un nuevo filme. La cineasta de Las vírgenes suicidas, Perdidos en Tokio y María Antonieta apostará por enfocarse en las vidas de Elvis y Priscilla Presley, y adaptará Elvis and me, el libro de memorias que la empresaria y actriz publicó en 1985.

Titulado Priscilla, el filme confirmó que tendrá en los roles principales a Cailee Spaeny y Jacob Elordi. La primera es una figura ascendente conocida por títulos como La voz de la igualdad, Mare of Easttown y The first lady.

Jacob Elordi en Euphoria. Foto: HBO

En tanto, Elordi ha ganado fama gracias a su interpretación de Nate Jacobs en Euphoria, el fenómeno de HBO protagonizado por Zendaya, y a la trilogía romántica El stand de los besos (Netflix).

El portal Deadline detalla que para la directora el fichaje de Spaeny fue prioridad uno desde el primer momento, mientras que para el papel del Rey del Rock hubo otros candidatos, hasta que el actor de 25 años se quedó con el rol.

Producida por la reconocida compañía A24 (Midsommar, Todo en todas partes al mismo tiempo), la cinta de Coppola intentará suceder el éxito de Elvis, la ambiciosa producción de Baz Luhrmann en la que Austin Butler encarnó al artista y Olivia DeJonge a Priscilla Presley.