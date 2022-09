David Guetta vuelve a Chile con show en Movistar Arena

Referente de la electrónica mundial, el DJ David Guetta, regresa al país tras 10 años para un concierto agendado para el 5 de enero en el Movistar Arena. Las entradas saldrán a la venta el 29 de septiembre a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket.

El show tendrá zona una experiencial al aire libre y un área Titanium Lounge, en una experiencia de entretenimiento única que marcará el reencuentro del público chileno con el artista francés, quien se había presentado por última vez el 2012, en el marco del Festival Creamfields.

Si bien comenzó su carrera a fines de los años ‘80, fue en los 2000 cuando David Guetta se hizo de un nombre en la escena internacional, convirtiéndose en uno de los DJ y productores de música más célebres de todo el mundo.

Este año Guetta se destacó por los singles Crazy what love can do junto a Becky Hill y Hella Henderson, además de I’m good (blue) con Bebe Rexha y Living without you en colaboración con Sam Ryder, el cantante inglés que destacó esta temporada como representante de Reino Unido en Eurovisión.

El show que presenta en Chile, tendrá a David Guetta en el show central, más una zona experiencial al aire libre. Esta propuesta está pensada para potenciar todos los espacios exteriores del Movistar Arena, donde se dispondrá con un full line-up de DJ´s nacionales, alimentos, bebidas, activaciones de marcas y variadas atracciones y sorpresas que estarán a disposición del público desde las 5 de la tarde, hasta las 2 de la mañana.

Además tendrá un área VIP Titanium Lounge. Este sector, tendrá una capacidad para 1.500 personas, con servicio de bar abierto y un ticket con asiento numerado en Platea Platinium o Cancha Vip para presenciar el concierto de David Guetta.