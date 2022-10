Green Day se quedó fuera: Bad Religion, NOFX y Foo Fighters fundan Museo del Punk

Un particular homenaje se prepara para la música punk. En enero de 2023 abrirá sus puertas el primer Museo del Punk Rock, en Las Vegas, Estados Unidos. La idea es una iniciativa impulsada por Fat Mike Burkett, el líder de NOFX, una de las bandas icónicas del género que anunció el final de su carrera para el próximo año.

“El Museo del Punk Rock alberga la exhibición más amplia, inclusiva e íntima del mundo de artefactos, volantes, fotos, ropa, instrumentos, letras escritas a mano, obras de arte y casi todo lo demás donado por las personas y las bandas que estuvieron allí”, detalla la web del Museo.

Fat Mike, de NOFX, el impulsor del Museo del Punk Rock de Las Vegas

Fat Mike, le comentó al portal Spin que solo hay un requisito para ser aceptado en el lugar. “Si eres una banda de punk, estás jodido. Es así de simple -aseguró-. Queremos que la gente venga de Indonesia y vea el volante de su banda en la pared. ¿Sabes lo orgullosos que se sentirían? Quiero que cualquiera en una banda de punk de todo el mundo tenga esa oportunidad”.

Además, el lugar cuenta con una sala de guitarras, en que el público asistente podrá tocar con guitarras y bajos donados por las bandas, incluso con sus equipos amplificadores originales. El sitio web del recinto detalla que estarán disponibles equipos de grupos como Rise Against, NOFX, Pennywise, Sick of it All, Strung Out y muchos más.

Además de Fat Mike, entre los impulsores del Museo están Brett Guerwitz, de Bad Religion; Pat Smear, de The Germs, Nirvana y Foo Fighters; Mark Hoppus, de Blink-182; Tim Armstrong de Rancid; Kevin Lyman, el fundador del festival de rock itinerante, Warped Tour y la leyenda del skate Tony Hawk.

Entre las ausencias, llama la atención la de Green Day, una de las bandas más importantes del género de nivel global. Según Fat Mike, la banda derechamente rechazó participar en el Museo, por ello, deslizó que tendrán una visibilidad muy menor. “Todavía los vamos a mostrar”, señaló en charla con el podcast Tuna on Toast with Stryker. “Sin embargo, será muy pequeño”.