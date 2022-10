Reseña de libros: de Lucía Lijtmaer a Alejandro Zambra

Cauterio, de Lucía Lijtmaer (Anagrama)

La curandera metió la mano en una bolsa de cuero y sacó un instrumento largo, plateado y de punta curva. “Esto es un cauterio. ¿Lo ves? Cuando lo calientas al fuego, cambia de color, puede ser ceniciento, rojo cereza, rojo oscuro y sirve para curar”, le dijo a Deborah Moody, una pionera del siglo XVII que dejó Inglaterra para fundar una colonia en el Nuevo Mundo. Deborah se refugió en las afueras de Salem, en un ambiente de puritanismo. Casi 400 años después una joven se traslada de Barcelona a Madrid, en 2014, después de una ruptura amorosa: “Durante mucho tiempo solamente me quiero matar”, dice. Con destreza narrativa y una prosa ágil y fresca, Lucía Lijtmaer da forma y articula dos voces distantes y distintas que se cruzan y de algún modo se reflejan. Una novela sobre el dolor, la traición y el machismo que cuestiona los roles y que ilumina el costado sombrío de la política y la religión, con un final inesperado.

Mi Opinión sobre las Ardillas, de Alejandro Zambra y Gabriela Lyon (Ed. Ekaré Sur)

El padre y el niño visitan el bosque de Chapultepec, un grandioso parque con 700 hectáreas de extensión en el corazón del DF. Caminan entre los árboles y bajo la mirada curiosa de las ardillas. El niño y el padre tienen opiniones divergentes sobre ellas. “Mi papá les tiene miedo a las ardillas”, cuenta el hijo, “dice que son demasiado serias” y “que siempre están enojadas”. En cambio, al niño le parecen hermosas, le gustan sus peinados y sus colores. Piensa: “Lo raro es que no es miedoso”. Y mientras juega y conversa con una amiga, el niño aventura una explicación: “Parece que les tiene miedo porque nació en un país donde no había ardillas en los parques”. Alejandro Zambra se estrena en la literatura infantil con un bello y delicado libro álbum, ilustrado por Gabriela Lyon, la artista de 9 kilómetros. Un libro sensible y sugerente que transmite cariño y empatía, narrado también con imágenes que resaltan el paisaje, la naturaleza… y las ardillas.

Paisajes Desconocidos del Sistema Solar, de Antonio Hales y Aina Bestard (Escrito con Tiza)

En uno de los espirales de la Vía Láctea, nuestra galaxia, se encuentra el Sol, específicamente en el brazo de Orión. Alrededor de él giran los ocho planetas del sistema solar, varios planetas enanos y miles de asteroides y cometas. Escrito por el astrofísico Antonio Hales y con magníficas ilustraciones de Aina Bestard, este libro elegante y minuciosamente editado es una invitación a descubrir los secretos del sistema solar. Desde el origen hace 4.600 millones de años y nuestro lugar en un universo con más de 100 mil millones de galaxias, el libro exhibe información de manera dinámica: nos aproxima a la atmósfera amarilla y abrasadora de Venus, a los cráteres rojizos de Marte, los anillos de Saturno y el gigante de hielo de Urano, así como al montañoso paisaje de Plutón. Con el apoyo científico de ALMA, el libro aporta información precisa y actualizada y hace un homenaje también a la historia de la ilustración científica.