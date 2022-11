Joan Manuel Serrat en la hora del adiós: “Dejo los escenarios, pero no la vida”

Fue un encuentro íntimo con los medios. Es que como los amigos de años, Joan Manuel Serrat quiere despedirse de los escenarios con la calidez y los afectos de un vínculo creado a fuego por el paso de tiempo. A sus 78 años viene a chile a presentarse con dos shows en el Movistar Arena en el marco de su gira de despedida de los escenarios, El vicio de cantar 1965-2022, los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre.

Si bien, al final de este tour ya no pisará los escenarios, sí seguirá ligado a la composición y grabación, así que no será un retiro del todo. “Dejo los escenarios, pero no la vida. Sí, no he compuesto canciones presionado por el hecho de tener que subir al escenario, sino por el placer de componer. Escribir canciones será una manera fantástica de seguir expresándome, ¿cómo las haré llegar a la gente? Es lo que tengo que saber. Pero sí, pienso seguir escribiendo y componiendo”.

10 Noviembre 2022 Conferencia de prensa del cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español, Joan Manuel Serrat. Foto: Andres Perez

Serrat comentó además cómo fue el momento en que decidió parar. “No fue por la pandemia, pero fue durante la pandemia. La razón fue tan sencilla como la necesidad de ser yo quien decidiera el momento de apartarme. No hay otra. De una forma u otra, la vida me iba a atar a los escenarios, ¿por qué ahora? Porque decidí que ahora. En eso, todos los actores de esta decisión que somos yo, yo y yo, estamos de acuerdo en que ya es la hora. Antes que penséis en poneros melodramáticos, es la realidad. Si no lo haces tú, te saca la vida, un accidente, una enfermedad, entonces es un momento fantástico de reconocerme tal como estoy y sin tener ninguna bronca”.

El cantante tiene un enorme historial de presentaciones en Chile, con cerca de 60. La primera fue en 1969, en el Teatro Municipal de Santiago. Incluyendo pasos por el Festival de Viña (1972, 1993 -con 2 shows-, 2009) la Teletón, el Estadio Chile, el Velódromo del Estadio Nacional, y regiones.

Quizás uno de sus (no) shows más recordados fue en 1988, cuando el cantante vino al país para presentarse en el acto de cierre de la campaña del “No”, en el marco del plebiscito que determinaría la continuidad de Augusto Pinochet en el poder. La dictadura no permitió su ingreso al país incluso cuando el hombre de Mediterráneo ya se encontraba en el aeropuerto de Santiago. Hoy, recuerda esos momentos.

“Lo recuerdo con profunda decepción, tristeza y soledad. Decepción porque hasta que no llegamos a Argentina parecía que podríamos entrar al país, y no fue hasta entonces que se comunicó la negativa a mi ingreso a Chile. Con tristeza porque venía muy emocionado después de tantos años y de un camino recorrido tan difícil, con el exilio y la emoción de los amigos. Y tremenda soledad, pues ver salir a los compañeros que venían en el avión y quedaron sentados en el Jumbo aquel, fue un momento de soledad. Afortunadamente, la gente dijo No, el gobierno democrático volvió a entrar en La Moneda, y con ella, yo volví a entrar en el país”.

Fue en 1969 cuando dio su primer show en el país, en el Teatro Municipal, y el hombre de Penélope lo recordó así. “Se ha modificado lo que el tiempo modifica, el envase...recuerdo ese año 69 con emoción, pues aquel año nació mi hijo mayor, y el señor Raúl Matas hizo un esfuerzo grande porque pudiéramos tocar en ese lugar tan prestigioso. Fue el punto de arranque de mi relación con Chile”.

Sobre ese nexo con el país, Serrat se definió como “chileno-extranjero”. Por ello, comentó por qué le dio su apoyo a Gabriel Boric durante la campaña presidencial de 2021. “Me sentí inclinado a hacerlo vista la campaña que se estaba realizando contra Boric, habían spots que nos decían que expropiarían nuestras casas, violarían a nuestras mujeres, y toda una serie de barbaridades que me parecieron indignas de un país educado y que ha conocido diferentes época, pero nunca escuché este lenguaje tan bárbaro en una democracia”.

También se refirió al estallido social. “Fui testigo de la época de represión del estallido social con una gran preocupación, porque estas situaciones se sabe siempre cómo comienzan, a veces incluso por qué comienzan, pero no se sabe muy bien cómo van a terminar. Esto me produjo una gran preocupación”.

O en 1993, cuando en plena presentación en el Festival de Viña, quedó impactado por la noticia del secuestro de una guagua y decidió pedir públicamente su liberación. “No podía pensar en absoluto qué podría representar, sino qué podía hacer. Me parecía algo tremendamente terrible. No lo sé. Fue muy espontáneo y pensé que tenía una tribuna ahí. Tenía una tribuna, el Festival de Viña lo veía a todo el mundo y solté el speech, luego me pegó un susto la policía, que ha despertado golpeando la puerta y fueron a darme una muy buena noticia”.

Para los shows, solo quedan entradas para el segundo día, domingo 13 de noviembre, disponibles por Puntoticket.