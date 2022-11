Siri Hustvedt en Chile: “Los hombres blancos han conservado su privilegio en la cultura”

Ante un repleto auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra, de la Universidad Diego Portales (UDP), durante la mañana de este martes se presentó la reconocida escritora estadounidense Siri Hustvedt. La mujer tras El verano sin hombres arribó ayer en la mañana al país, procedente de Nueva York, donde reside junto a su esposo, el también escritor Paul Auster.

Premio Princesa de Asturias de las Letras, y llamada por la crítica como “La nueva Virginia Woolf”, la autora de Los ojos vendados charló junto a la periodista -y columnista de LT Domingo- , Paula Escobar, en un encuentro llamado Una conversación sobre literatura y feminismo organizado por la Cátedra Mujeres y medios, de la UDP.

Hustvedt comenzó hablando de la relación entre las mujeres y los medios. “Las imágenes y palabras de los medios importan. Crecí cuando era pequeña con las páginas para mujeres en el periódico, y eran recetas, ideas sobre tareas del hogar, ropa, consejos para madres, etc. De hecho, nada acerca de cocinar, limpiar, vestirse o ser una mujer con un hijo es insignificante, tonto o sin sentido. Pero esas páginas estaban segregadas de The Real News y se consideraron frívolas. Virginia Woolf señaló una vez que los hombres podían hablar sin cesar de deportes y conservar toda su dignidad, mientras que cuando las mujeres hablaban de esposas y sin mangas, se las consideraba ridículas. La obra de esas páginas tenía y sigue teniendo un estatus bajo porque cocinar, limpiar y cuidar a los niños es trabajo familiar no remunerado o mal pagado. La cultura no lo valora, aunque, como aprendimos durante la pandemia, el mundo se desmorona si no se hace. La división jerárquica entre lo masculino y lo femenino perdura en los medios de comunicación”.

Además, la autora se refirió, a lo que asegura, es una reacción ante las demandas de género: “El progreso es una idea del siglo XIX. Y creo que es mentira, ¿no? Quiero decir, si te importa la historia, reconoces que, de hecho, ya sabes, la historia no se repite. Sin embargo, hay lecciones que aprender. Y mirando a Europa después de la Primera Guerra Mundial, entre guerras. Sí, con el ascenso del fascismo allí, y no solo allí, esas ideas del arrianismo se extendieron incluso a la India, donde ahora vemos el largo resultado de eso, que es que Modi e Hindutva están ganando el poder. Así que no es el otro judío, ¿verdad? Es el otro musulmán. Y creo que es importante reconocer que la lucha es larga y que estas reacciones violentas son, en cierta medida, una respuesta al poder de la oposición y a la amenaza”.

“Así que, especialmente después de la pandemia, uno se aferra a formas de estímulo. He abierto mis comentarios. Hablo de ideas de fijación y plasticidad. Las personas que desean un cambio reconocen la plasticidad y la dependencia mutua de la vida humana. Y quienes defienden la fijación generalmente quieren formas de control autoritario y su seguridad. Y creo que tenemos que reconocer cómo es el atractivo en lugar de, ya sabes, un monstruo malvado, que es bastante fácil con personajes como Bolsonaro y Trump”.

“Pero también ves que lo que están haciendo es como una parodia de la masculinidad -añadió-. Quiero decir, ¿cuántos hombres son realmente así en la vida diaria? Quiero decir, sería intolerable. No habría, ya sabes, ningún contrato social. Pero es una versión teatral, que forma parte de la reacción violenta. Correcto. Y atrae, especialmente en mi país, a los hombres blancos que saben que se supone que son poderosos y privilegiados, pero en realidad no lo sienten. De hecho, se sienten pequeños e impotentes al identificarse con, ya sabes, un Hitler, un Mussolini o un Trump, encuentran sentido. La otra cosa en la que he pensado mucho es que no lo es. Y creo que esto se aplica, ya sabes, a todo el mundo, pero en mi país en particular, no es que los hombres blancos estén sufriendo, ¿verdad? Han conservado su privilegio en la cultura. Es que cuando han visto a otras personas, a los demás, a las mujeres, a los negros y morenos, a los gays, al género, a los queer, etc., etc. Todos los demás se encuentran en posiciones de autoridad.”

Además, tuvo palabras para la performance del colectivo Lastesis, El violador eres tú. “Lo vi en un vídeo porque estaba en Guadalajara y Carla Guelfenbein me recomendó ver este vídeo, que en inglés se llama Un violador en tu camino, de Lastesis, Probé lo que se originó el año pasado cuando se fundó el colectivo feminista y quiero decir sus nombres: Lea Cáceres, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Daffne Valdés. Y por eso quiero decir que las voces feministas hacen hincapié en el colectivo y su importancia, pero también son personas que merecen reconocimiento”.

“Creo que fue la expresión artística más poderosa de la resistencia feminista y actuó a través de los cuerpos de las participantes que he visto en mi vida. Y se extendió por todo el mundo. Y nos dice que hay formas múltiples y plurales de hablar ante grandes audiencias que tienen el poder genuino de cambiar lo que enfrentamos ahora, que es el creciente autoritarismo. Así que eso es solo lo primero, ¿verdad?”.

También se refirió a la resolución de la Corte Suprema de revocar el acceso al aborto. “Si nos fijamos en los gobiernos autoritarios, los gobiernos fascistas, por ejemplo, en la España fascista, la Italia de Mussolini, Alemania, ya sabes, la retractación de los derechos reproductivos y de las mujeres se produjo muy pronto en el juego. Así que esta es otra señal de que escribí un ensayo sobre la decisión hablando de la opinión de Alito, que es que, ya sabes, cuando lo leí por primera vez, pensé, bueno, al menos que iba a ser inteligente. Ya sabes, no tienen nada que masticar, algo interesante, legalmente inteligente. No se trata simplemente de no usar nunca la palabra alma para promover la idea de que el cigoto, el óvulo fertilizado, es una persona en el momento de la concepción. Y ahora tenemos un tribunal de derechas. Y podrían perseguir la anticoncepción y el matrimonio homosexual muy pronto”.

“Así que es peligroso. Ya sabes, no hay nada que no podamos aplicar a Dios. Solo podemos presentar una solicitud al Tribunal Supremo. Así que estamos en problemas. La verdad es que estoy muy, muy asustada. De hecho, mi única esperanza es que, si los republicanos toman el control, se motive a la izquierda, a una izquierda muy amplia, y que haya mucho retroceso. Y que en ese tira y afloja, por así decirlo, todavía hay alguna esperanza de que alguna forma de república democrática pueda sobrevivir. Pero eso es pequeño, espero que no sea grande”.

Hustvedt permanecerá hasta este miércoles en nuestro país, día en que parte de regreso a los Estados Unidos.