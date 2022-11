Crítica de discos de Marcelo Contreras: el brillo intacto de Guns N’ Roses, Phoenix y Cristóbal Briceño

Cristóbal Briceño - Doler crece

“Tenemos la estructura de la canción popular metida en las vértebras”, declaró Cristóbal Briceño a La Cuarta, sobre trabajar con el cantante y multiinstrumentista Diego Peralta en esta producción. Quedaron tan entusiasmados que proyectan más música para 2023.

Briceño, camino a convertirse en nuestro Robert Pollard (el prolífico líder de Guided by Voices que ha escrito casi 3000 canciones), se ha convertido en un artista todo terreno capaz de hacer lo que le plazca. La Mañana y Tibio acarician el funk y el soul respectivamente, en ambos casos con clase y sin la pretensión de mimetizarse en afro. No tendré poder (pero tengo energía) y Kupa Umawun son retro clásicos ochenteros, hits radiales de una realidad paralela.

El dial retrocede hasta el soft rock de los 70 en la nostálgica Cuánto gané cuánto perdí (“¿Dónde estarán? / Los amigos de ayer / La novia fiel, que siempre dije amar”), para retornar a los ochentas de baterías programadas, teclados y estribillo power pop en la enérgica Kadesh. El ambiente radio Imagina regresa con Saco roto y Reencuentro en los laberintos del purgatorio. Así te soy es una jugarreta pop confesional de guitarra española -”soy el que le pone siempre a su canción veneno / porque si no lo saco me muero”-, antesala del emotivo final con Vente. ¿Disco chileno del año? Corre fuerte.

Phoenix - Alpha Zulu

Por años los franceses Phoenix semejaban la versión amable de The Strokes. Afilados, onderos, pero sin la malicia de los neoyorquinos. La porfía da recompensas.

Este séptimo título es el mejor desde Wolfgang Amadeus Phoenix (2009), por el cual ganaron un Grammy como mejor álbum de música alternativa. Grabado en pandemia en el Musée des Arts Décoratifs de París al interior del Louvre -el solemne ambiente se refleja en la rubicunda ilustración de portada que retrata a la banda-, Alpha Zulu es prácticamente redondo.

Aunque el lugar los intimidó en un comienzo, finalmente la paradoja de un museo sin gente alentó música burbujeante, bailable, coqueta y melancólica en medidas justas. La decena de canciones compiten en igualdad de condiciones para ser consideradas cortes promocionales con diversos estados anímicos. Los sencillos Tonight (con Ezra Koenig de Vampire Weekend) y el que bautiza al álbum, son piezas pop que reflejan el extraordinario progreso de la retromanía ochentera, como fuente de inspiración para componer con raíces explícitas y a la vez atemporales. El otro par de singles -Identical y Winter solstice- exhiben variables de la misma fuente. No solo un gran álbum, sino completamente adictivo.

Guns N’ Roses - Use Your illusion (Super Deluxe)

En medio de una entrevista inédita para MTV en 1987, un lúcido Axl Rose vaticinaba con Slash a su lado bajando directo una de whisky, que en el futuro GNR experimentaría una música mucho más ambiciosa, que la patada entre rock duro y punk de Appetite for destruction.

Cuatro años después sus palabras se convirtieron en una realidad indiscutida en este álbum doble, ahora disponible con abundante material extra. La remasterización propone redescubrir las canciones y los arreglos dando la razón al vocalista cascarrabias. Los instrumentos brillan y ganan presencia como si hubieran sido grabados hace apenas unos días, desvaneciendo el paso del tiempo.

Los bonus se concentran en selecciones de la monumental y polémica gira promocional que se extendió por dos años y medio, probablemente el último tour de rock de la vieja escuela. A las poderosas versiones en vivo de la doble entrega por diversas ciudades de categoría mundial, y generosos covers incluyendo una cita al tema central de El Padrino, se suman apariciones de Lenny Kravitz (Always on the run), y Steven Taylor con Joe Perry de Aerosmith (Mama Kin y Train kept a rollin’), más solos de Slash y Matt Sorum, y la voz de Axl en plenitud pendenciera y melódica.