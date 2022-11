“No son estrellas de cine”: Tarantino arremete contra los actores de los filmes de Marvel

Fue durante una entrevista con Tom Segura para su podcast, 2 Bears 1 Cave. En la charla, se le preguntó al repitado cineasta Quentin Tarantino sobre las películas de Marvel. El hombre de Pulp Fiction dio su opinión, poco favorable.

“No las amo. No, no lo hago. No las odio, pero no las amo. Quiero decir, mira, solía coleccionar cómics de Marvel como un loco cuando era niño. Hay un aspecto de que si estas películas salieran cuando tenía veinte años, estaría jodidamente feliz y las amaría por completo. [Pero] no serían las únicas películas que se harían, serían esas películas entre otras películas. Tengo casi 60 años, así que no estoy tan entusiasmado con ellos”.

Segura señaló que las películas de Marvel a menudo se sienten como una “copia al carbón” de las películas anteriores de MCU, y agregó que “nunca te llevan a un lugar que no esperas...mi única inquietud es que son las únicas cosas que parecen estar hechas. Y son las únicas cosas que parecen generar algún tipo de emoción entre una base de fanáticos o incluso para el estudio que las hace”.

Acto seguido, Tarantino arremetió contra los actores. “Parte de la maravillación de Hollywood es que tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes, pero no son estrellas de cine. Capitán América es la estrella. Thor es la estrella. No soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces, pero son estos personajes de la franquicia los que se convierten en estrellas”.

Las palabras del hombre de Kill Bill tuvieron eco. La estrella de Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos de Marvel, Simu Liu, le respondió vía Twitter : “Si los únicos guardianes del estrellato cinematográfico fueran Tarantino y Scorsese, nunca habría tenido la oportunidad de liderar una película de más de 400 millones de dólares. Estoy asombrado de su genio cinematográfico. Son autores trascendentes. Pero no pueden señalarme a mí ni a nadie. Ningún estudio de cine es ni será perfecto. Pero estoy orgulloso de trabajar con uno que ha realizado esfuerzos sostenidos para mejorar la diversidad en la pantalla al crear héroes que empoderan e inspiran a personas de todas las comunidades en todas partes. También me encantó la ‘Edad de Oro’, pero era blanca como el infierno”.