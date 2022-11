Win Butler de Arcade Fire enfrenta nueva acusación por una relación abusiva

Una quinta mujer ha presentado acusaciones de mala conducta contra Win Butler de Arcade Fire , diciendo que fue “emocionalmente abusivo, manipulador y tóxico” durante su relación de tres años, esto según informa el sitio especializado Pitchfork.

Las nuevas acusaciones, presentadas por una mujer que utiliza el seudónimo de Sabina, se producen después de que en septiembre cuatro personas acusaran a Butler de conducta sexual inapropiada entre 2016 y 2020. Tres de sus acusadoras dijeron que Butler usó su fama para presionarlas a tener encuentros sexuales; una cuarta dijo que Butler los agredió sexualmente en dos ocasiones, incluida una vez que les metió la mano en los pantalones sin consentimiento.

SI bien, Butler admitió las relaciones extramatrimoniales, dijo que todos los encuentros sexuales fueron “consensuales”.

En este caso, Sabina, describió su relación como “abusiva”. Ella tenía 22 años cuando conoció al músico y él 35. Butler ya tenía fama mundial con Arcade Fire, y ella acababa de dejar un grupo religioso estricto y se había mudado a Montreal, donde estaba tomando clases en la universidad y trabajando en un café.

“Era una relación abusiva en curso. Fue emocionalmente abusivo, manipulador, tóxico y usando su dinámica de poder para explotar mi cuerpo en momentos que eran convenientes para él. Me conoció cuando yo era tan vulnerable”, señaló la chica a Pitchfork.

En su relato, Sabina afirmó que conoció a Butler en 2015 en el café donde trabajaba, y que pronto comenzaron a hablar y enviar mensajes de texto. Sabina estaba saliendo con alguien en ese momento y dijo que el músico ocasionalmente le preguntaba si ella y su novio ya habían terminado.

Una noche Sabina y Butler se besaron mientras tomaban un trago, una experiencia que ella describió como “discordante”. Aún así, dijo que se sintió atraída por Butler, y su relación progresó y finalmente se volvió sexual. Luego, la mujer afirmó que Butler con frecuencia llevaba las conversaciones hacia la temática sexual y pedía fotos explícitas.

“En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo, y sentí que tenía que hacer lo que dijo. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante”.

Sabina y Butler continuaron viéndose ocasionalmente durante aproximadamente otro año, y su relación finalmente terminó en junio de 2018.

Hasta el minuto, el guitarrista no se ha pronunciado al respecto. Tras las acusaciones iniciales contra Butler, Arcade Fire siguió adelante con su gira de promoción de su álbum más reciente, We, aunque ambos teloneros, Feist y Beck, abandonaron la gira.